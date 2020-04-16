2020-04-23T03:38:18+03:00
Общество

Во Владивостоке стартовал сезон ремонта дорог

В этом году подрядчикам запрещено вырезать ямы и бросать их надолго - асфальтировать нужно сразу.
Милана СОКОЛ
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Строительный сезон во Владивостоке стартовал вовремя. Фото: Анастасия КотляроваСтроительный сезон во Владивостоке стартовал вовремя. Фото: Анастасия Котлярова
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Асфальтобетонные заводы региона уже приступили к работе, поэтому и дорожная техника вышла на дороги приморской столицы – так 13 апреля во Владивостоке начался строительный сезон.

- Погодные условия позволили приступить к ремонту дорог. Произведен анализ состояния дорожного покрытия, и сформированы списки улиц, где в первую очередь необходимо провести работы, - отметили в управлении дорог и благоустройства. - Сегодня свою работу начали асфальтобетонные заводы, и первые объекты начали асфальтировать, заранее подготовив дорожное полотно.

Устранять ямы и неровности на дорогах после зимы будут муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» и еще пять сторонних организаций. Требования к подрядным организациям в этом году ужесточили, и теперь от них ждут, что асфальтирование должно выполняться сразу. Делать фрезерование покрытия и оставлять вырезанные участки на несколько дней теперь недопустимо.

- Устанавливаются сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждет расторжение контрактов, штрафы, а злостные нарушители будут отстранены от выполнения контрактов и внесены в списки недобросовестных поставщиков, - подчеркнул глава Владивостока Олег Гуменюк. - Все работы должны проводиться в соответствии с планом ремонтных работ и минимумом неудобств для автомобилистов.

Восстановительный ремонт будет проводиться большими «дорожными картами». В первоочередном списке восстановительного ремонта - Светланская, Алеутская, Печорская, Аллилуева, Котельникова, проспект «Красного знамени», Шилкинская, перекресток Фадеева - Спортивная, Невельского, Пушкинская, Ладыгина, Партизанский проспект, Рудневский мост, Луговая, Жигура, дороги в микрорайоне «Снеговая Падь», Иртышская, Станюковича, Надибаидзе, Никифорова, Магнитогорская, Русская, Успенского и многие другие.

Начался восстановительный ремонт с самого центра города. Вечером в понедельник подрядная организация начала асфальтирование подготовленных к ремонту участков на перекрестке улиц Светланской и Алеутской, на следующий день дорожников перебросили на Котельникова и Печорскую.

Большое внимание уделяется внутриквартальным проездам. Фото: Анастасия Котлярова

Большое внимание уделяется внутриквартальным проездам. Фото: Анастасия Котлярова

Помимо аварийно-восстановительного ремонта городских улиц в этом году выполнят ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отремонтируют внутриквартальные проезды и придомовые территории. По распоряжению Олега Гуменюка аукционы на поиск подрядчиков начали объявлять задолго до начала строительного сезона. Проведено более 60 аукционов, и определены подрядные организации.

13 апреля подрядчик приступил к укладке асфальтового покрытия в районе Ильичева, 14. Ремонт на данном участке планировался по просьбам горожан. Все как положено: сначала дорожники должны уложить нижний пористый слой асфальта, затем верхний 5-сантиметровый слой плотного асфальтового покрытия.

- На данный момент на улице Ильичева уже произведены работы по демонтажу старого асфальта, вывезен грунт, заменено щебеночное основание, установлены новые бордюры. Также была отремонтирована лестница - чтобы людям было удобно проходить к детской площадке, - отмечает представитель компании «Бетон Сервис» Николай Романов.

Всего на Ильичева отремонтируют 660 квадратных метров дорожного полотна, а также 20 квадратных метров пешеходной зоны.

По просьбам горожан в этом году будут отремонтированы более 60 внутриквартальных проездов. Уже заасфальтирован проезд на улице Шошина, в данный момент ведутся работы на Корнилова, Котельникова, Невской, Острякова, Верхнепортовой и других улицах. Также пять улиц: Монтажная, Сабанеева, Каплунова, Крыгина и Успенского - будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ряд магистралей отремонтируют на средства, выделенные Минэкономразвития. Все дорожные работы в краевом центре должны завершиться до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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