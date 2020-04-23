2020-04-23T06:28:02+03:00
Общество

Радиомарафон «Музыка против коронавируса» уже в эту пятницу!

Свои песни в эфире радио "Комсомольская правда" исполнят Иван ПанфиLove, ЛюSEA, Владимир Цветков, группа SИLA и группа Ураган
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Режим самоизоляции и ограничил досуг жителей края: отменились концерты, закрыты бары и ночные клубы. Музыканты не могут радовать слушателей своим творчеством в привычном формате.

Радио "Комсомольская правда" при поддержке генерального партнёра онлайн-марафона ЖК ФРЕГАТ-2 порадует всех слушателей. Мы доставим вашу любимую музыку вам на дом!

В формате онлайн концерта мы задействуем сразу две площадки: студию радио КП-Приморье и сцену популярного караоке-клуба. Для всех, кто привык к живым концертам, мы запустим видеотрансляцию на нашем сайте, в YouTube канале, в нашем Инстаграм аккаунте и в наших группах в Facebook и Вконтакте. Слушай нас на волнах радио 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске.

Артисты с огромным удовольствием откликнулись и решили поддержать наш проект. Для вас свои песни исполнят Владимир Цветков, Иван ПанфиLove, группа SИLA, группа Ураган и певица ЛюSEA. Начало концерта в 19.00.

Кстати

"Комсомольская правда" не так давно провела радиомарафон "Рок против коронавируса" и "Джаз против коронавируса". Узнать, как это было, вы можете пройдя по ссылкам.

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