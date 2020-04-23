2020-04-23T09:18:04+03:00
Общество

Цифровым пропускам на Дальнем Востоке - быть

Решение приняли на федеральном уровне, подключат 21 субъект России
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На Дальнем Востоке появится система электронных пропусковНа Дальнем Востоке появится система электронных пропусковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Минкомсвязи России 21 апреля посовещался с региональными властями и получил от них заявки на введение системы электронных пропусков. Федеральное решение коснется 21 субъект России.

В первую очередь, к платформе подключат семь регионов Центрального федерального округа, в частности: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области.

Далее по списку идут 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа. Числится ли в этом списке Приморье, министерство не уточняет, но вскоре об этом точно станет известно - внедрение планируют начать со следующей недели.

Что за система и как работает?

Платформа предусматривает два вида цифровых пропусков - постоянные и разовые. Первый вид будет для сотрудников организаций, которым в условиях введенных ограничений, можно работать.

- Работодатель должен будет подать через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг список своих сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. Его заявку проверят представители региона. Если все в порядке, то сотрудники получат постоянные цифровые пропуска в виде QR-кода. Его направят в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Второй вид пропусков - разовый, для всех граждан, у которых есть учетная запись на Едином портале госуслуг.

Для получения разовых пропусков жители могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение.

Важное условие: при выходе на улицу у гражданина должен быть документ, удостоверяющий его личность.

На данный момент в Московской области с 13 апреля в пилотном режиме система отрабатывается. За все время уже оформили свыше 900 тысяч постоянных цифровых пропусков. Каждый же день выдается около 400 тысяч разовых пропусков.

Первый блин - комом

Напомним, что подобную пропускную систему в Приморье уже как-то раз пытались ввести. Она должна была заработать с 7 апреля, но по итогу сайт просто-напросто слег. Через какое-то время губернатор уволил министра цифрового развития и связи Приморского края Сергея Максимчука. Он был ответственным за систему электронных пропусков. Недавно на его место определили нового министра - Константина Волошина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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