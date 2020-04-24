Улицы Первомайского района украсят 10 цветников

На улицах Владивостока высадят петунию, тагетес, бегонию, георгины и другие цветы. Цветники украсят скверы Первомайского района, а также места разворотных колец и остановок общественного транспорта.

В этом году озеленителям предстоит не только разбить цветники, но и посеять газонную траву, постричь кустарники. В течение сезона специалиста будут регулярно пропалывать и содержать цветники в образцовом порядке.

Как рассказали в администрации города, цветущие зеленые уголки появятся в сквере на улице Черемуховой, 8, в сквере «Чайка» на Калинина, а также в районе остановки «Чайка», на разворотном кольце на Спортивной, Запорожской и в районе пересечения Терешковой и Харьковской, на трамвайном кольце на улице Сахалинской, на автобусном кольце «Тихая», в сквере Хо Ши Мина на улице Борисенко и в районе остановки общественного транспорта «Колледж ВГУЭС».

Прополку цветников с рыхлением специалисты будут выполнять по мере появления сорняков. Обычно это бывает 4-6 раз за сезон, отметили в управлении дорог и благоустройства. Цветочная рассада на клумбы города должна быть высажена до 22 июня.

В настоящий момент администрация Владивостока ищет подрядчика, готового выполнить работы по озеленению и высадке цветов по 10 адресам.