2020-04-24T03:31:57+03:00
Общество

Тепло и энергия - в дом, а услуги - дистанционно

Дальневосточная генерирующая компания переводит работу в режим онлайн и приостанавливает начисление пени для населения
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Пользуйтесь мобильным приложением «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт» для передачи данных и оплаты услуг. Доступно для любых смартфонов.Пользуйтесь мобильным приложением «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт» для передачи данных и оплаты услуг. Доступно для любых смартфонов.
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией теплосбытовые подразделения ДГК предоставляют своим абонентам полный спектр услуг дистанционно - от консультирования до оплаты квитанций. Помимо этого в целях поддержки населения энергокомпания с 1 апреля по 31 декабря 2020 года временно приостановила начисление пени за несвоевременную оплату оказанных коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Энергетики обращают внимание потребителей на то, что штрафные санкции, начисленные за предыдущие периоды, как и просроченная задолженность за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения, подлежат обязательной оплате.

Дальневосточная генерирующая компания напоминает, что в рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Приморского края очное обслуживание клиентов в офисах компании временно перешло на дистанционный режим. На этот период специалисты энергокомпании также прекращают выезды в дома горожан по всем вопросам, включая установку и ввод в эксплуатацию новых приборов учета отопления и ГВС.

Для передачи показаний индивидуальных приборов учета можно воспользоваться следующими сервисами:

- сайт компании (без регистрации);

- сайт VL.ru;

- приложение OFFO (6+);

- «Личный кабинет»;

- бесплатное мобильное приложение ДЭК (6+);

- SMS.

В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции операционная касса, расположенная по адресу ул. Западная, 29, с 24 марта 2020 года временно прекратила прием платежей. Все отделения теплосбыта Приморских тепловых сетей также перешли на дистанционный режим работы.

Для оплаты клиенты могут воспользоваться онлайн-способами без взимания комиссии:

1. Через «Личный кабинет» на официальном сайте компании www.dvec.ru.

2. В мобильном приложении ПАО «ДЭК» (6+).

3. На сайте ПАО «ДЭК» - в разделе «Оплата банковской картой онлайн».

4. Через интернет-банкинг или мобильные приложения банков.

5. В системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации.

6. В мобильном приложении «Квартплата +»(6+).

Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и т.д. теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефонам Единой линии 8 800-100-37-77, 8 800-775-37-77 или по телефонам 8(423)2-796-000, 8(423)2-796-001.

Более подробную информацию о способах передачи показаний, сервисах компании можно узнать на сайте www.dvec.ru.

Энергетики напоминают потребителям, что в соответствии с Агентским договором № 14 ПГ/19 от 21.01.2019 года «На оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края» между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», функции расчета, абонентское обслуживание потребителей возложено на ПАО «ДЭК».

Рекомендуется не затягивать с оплатой коммунальных услуг, так как именно от собранных денежных средств зависят своевременное проведение ремонтной кампании и надежное энергообеспечение регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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