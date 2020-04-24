2020-04-24T08:56:47+03:00
Общество

Ушла из жизни Анна Чулкова - автор известных во всей России конфет «Птичка»

Анне Федоровне совсем недавно исполнилось 87 лет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Анна Чулкова - автор известных во всей России конфет «Птичка». Фото: мэрия ВладивостокаАнна Чулкова - автор известных во всей России конфет «Птичка». Фото: мэрия Владивостока
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На 87-ом году жизни 24 апреля скончалась Анна Чулкова - почетный гражданин Владивостока, создатель знаменитых конфет «Птичье молоко», сообщает пресс-служба мэрии города.

Анна Федоровна родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. В возрасте шестнадцати лет она вместе со всей своей семьей переехала на Дальний Восток. Тогда же, в 1940 году, и устроилась на Владивостокскую кондитерскую фабрику.

Как создавалась птичка

В 1967 году в Москву созвали лучших умельцев кондитерского дела по всей страны. Дали им задание: создать новую конфету с начинкой суфле. Трудились все, но именно Анне Федоровне удалось приготовить уникальное изделие с самой удачной рецептурой. Эта технология и по сей день остается неизменной. А конфеты «Птичье молоко» или, как просто их любят называть, «Птичка» - любимое лакомство многих россиян.

Анна Чулкова также разработала и многие другие кондитерские продукты, среди них: шоколадно-вафельный торт «Мечта», конфеты «Комета», «Метеорит», конфеты «Золотой Рог». За последний рецепт ее, кстати, наградили бронзовой медалью ВДНХ.

Анна Федеровна удостоена и многих других правительственных наград - Два Ордена Ленина, Орден Октябрьской революции. Она стала лауреатом Государственной премии, а в 1986 ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Звание Почётный гражданин города Владивостока ей присвоили 28 июня 2000 года.

Губернатор края Олег Кожемяко высказал близким Анны Чулковой глубочайшие соболезнования.

- С прискорбием узнал о кончине Анны Федоровны. Она принадлежит к великому поколению женщин-тружениц, которые всю свою жизнь посвятили работе на благо своего народа. Она была непревзойденным мастером-кондитером, одним из самых авторитетных специалистов в стране. Многие поколения россиян знают и любят сладости, сделанные по ее рецептам. Разработанные ею конфеты стали визитной карточкой нашего края. Ее уход – невосполнимая утрата для всех. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Церемония прощания с Анной Фёдоровной состоится 28 апреля в 12:00 в часовне на Морском кладбище.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Анны Федоровны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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