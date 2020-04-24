Ухаживаем за цветочной клумбой вместе с «Комсомолкой» и Ботаническим садом

Мечта всех садовников - создать сад непрерывного цветения. Но все многолетние растения не могут цвести круглое лето, лишь 3-4 недели. Чтобы одни многолетники сменяли другие, нужно вдумчиво создавать цветники и знать, какие цветы когда распускаются. «Комсомолка» поговорила с кандидатом биологических наук, научным сотрудником Ботанического сада института ДВО РАН Ириной Крестовой, которая рассказала, как это можно воплотить в жизнь в условиях приморского климата.

ВЕЧНО ЯРКИЙ ЦВЕТНИК

Универсальное решение для такой вечноцветущей клумбы - кустарники с цветными листьями. Одним из таких растений является спирея японская. Селекционеры добились большого разнообразия в ее цветовой гамме. Есть сорт «Голд Принцесс» со светло-желтой листвой. С малиновыми листьями на концах и желтыми у основания – это «Голд Флэйм». Есть сорта с разными оттенками желтого, малинового и розового оттенков. Они хороши тем, что цветут два раза в году: в конце июня и затем, если их подстричь, в сентябре.

Еще одно замечательное решение для вечноцветущей клумбы - гортензия метельчатая, она распускается в середине лета, расцветает белым, лимонным или бело-розовым цветом и сохраняет эти кисти до октября-ноября. Зимой они остаются на растении и дополнительно украшают ландшафт. Есть миниатюрная гортензия, которая вырастает почти до колена, а есть огромные, до 3,5 метра - это сорт «Фантом».

Бархатцы - украшение для клумбы.Фото: pixabay.com

Еще одно растение, которое можно отнести к базовым для вашего цветника, это курильский чай - единственное кустарниковое растение, которое начинает цвести в мае и продолжает цветение до заморозков. Кроме того, с него можно состригать кончики веточек вместе с цветами, высушивать и заваривать как чай. Он приятен по вкусу, обладает антиоксидантным действием и полезен для здоровья, в частности для желудочно-кишечного тракта.

РОМАШКИ-ЛЮТИКИ

После подбора основы для вашего цветника можно приступать к высаживанию многолетников. Чтобы ранней весной зацвели первые луковичные, такие как крокусы и мускари, а затем еще тюльпаны и нарциссы, их нужно высаживать с осени. Они должны перезимовать в клумбе, укорениться за это время и подготовиться к цветению. В середине апреля зацветают крокусы, затем сциллы и мускари, и только затем нарциссы и тюльпаны. В мае они отцветают, и постепенно распускаются ирисы разных сортов - германские или бородатые. Ну а затем с конца мая до конца июня цветут древовидные и травянистые пионы. Затем цветут лилейники, которые не требуют особого ухода - их не нужно укрывать и пересаживать каждый год, кроме того, у них довольно крупные цветы, которые будут эффектно смотреться на вашей клумбе. Сорта лилейника могут быть как карликовыми, так и огромными, до 1,5 метра в высоту. Они цветут полтора месяца, а вместе с ними цветут дельфиниумы и ромашки. Затем в середине июля распускаются лилии и георгины.

Гортензия метельчатая. Изображение yfinne с сайта Pixabay

Если бы у нас не было морозов, то георгины цвели бы круглый год, как они это делают на родине, в Южной Америке. Чтобы сохранить георгины, их нужно на зиму выкапывать и заносить в теплое помещение, а весной снова высаживать на клумбу.

В сентябре наступает время хризантем, которые также цветут до самых морозов. Их нужно высаживать ранней весной, уже через полторы-две недели можно высадить корейские хризантемы, которые успешно зимуют в нашем климате. Хризантема мультифлора вообще из одного тоненького черенка, высаженного весной, к осени образует шаровидный куст, покрытый мелкими цветочками. Но, к сожалению, мультифлору нужно так же, как и георгины, выкапывать перед заморозками и отправлять на зимовку в теплое место.

КСТАТИ

Эти и многие другие цветы можно купить в Ботаническом саду ДВО РАН. В этом году традиционная садоводческая ярмарка пройдет с 25 апреля по 25 мая. Заказы можно оформить, не выходя из дома. Просто перейдите на сайт и оформите заявку на нужные вам семена цветов и растений.

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ КЛУМБЫ

Если вы правильно высадили все эти растения и подобрали хорошую почву, то на протяжении всего периода цветения нужно лишь удалять сорняки и перед цветением немного подкормить сами растения. Для всех этих цветов и кустарников подходит универсальный грунт. К сожалению, у нас в крае нет чернозема, но для вашей клумбы может подойти низовой торф, который добывают в долине реки Раздольной. Он достаточно кислый, его нужно для начала приготовить, чтобы растения могли из него получать все питательные вещества. Перемешайте две трети торфа с одной третью песка и не забудьте добавить раскислитель. Это может быть доломитовая мука, или гашеная известь.

Садовый инвентарь следует подбирать по удобству: узкие вилы с тремя зубцами и узкие грабли с четырьмя зубцами идеально подойдут для того, чтобы формировать клумбы, рыхлить почву между цветами и выбирать сорняки. Часто садоводы пользуются небольшими тяпками и трезубцами на короткой ручке, но для удобства есть и инструменты с длинной ручкой, что поможет избежать лишней нагрузки на спину.

Чтобы как можно меньше ухаживать за цветником, растения нужно высаживать довольно плотно, чтобы оставалось как можно меньше свободной почвы. При высадке многолетников норма плотной посадки - 4-5 растений на квадратный метр. И клумба смотрится красиво, и меньше пространства для сорняков. Но пока ваши цветы не разрослись, нужно замульчировать землю. Самая лучшая мульча - дробленая кора лиственных деревьев, например ольхи. Ни в коем случае не используйте кору хвойных, она может быть смолистой, а это подкисляет почву. Засыпать мульчу нужно примерно на 3-4 сантиметра, она не оставит сорнякам и шанса.

Все садоводы мечтают о саде, цветущем круглый год.Фото: pixabay.com

УДОБРЯЕМ ПОЧВУ С УМОМ

Наиболее эффективными и простыми в использовании считаются удобрения пролонгированного действия. Гранулы не сразу растворяются, а постепенно отдают питательные вещества в почву. В нашем приморском климате эффективнее всего использовать удобрения, которые действуют три месяца. Их единственный недостаток - это стоимость.

Для цветов нужны удобрения, содержащие азот, калий и фосфор. Подойдут «Аммофоска» и «Азофоска». Их лучше вносить весной или в первой половине лета. Осенью стоит вносить только калийные удобрения, которые помогают растениям перезимовать и сформировать правильные корни, клубни и луковицы.

Нельзя вносить азотистые удобрения во второй половине лета. Исключите хлористые удобрения, они угнетающе действуют на многолетние и однолетние цветы.

ОФИЦИАЛЬНО

Ботанический сад предлагает всем приморцам поучаствовать в озеленении города. В комплекте с этим номером «Комсомолки» идут семена дерева катальпа. Эти деревья растут в Адмиральском сквере Владивостока. Оно очень быстро растет, у него прекрасные душистые цветы, и его можно высаживать на смену стареющим деревьям. Возьмите семена, положите их в блюдце на промокательную бумажку, накройте пленкой и поставьте на подоконник. Через 7-10 дней семена проклюнутся, после чего посадите в обычный горшок для растений, присыпав тонким слоем земли примерно на 0,5 сантиметра. Земля должна быть все время влажной. За лето ваше дерево дома вырастет на 15-20 сантиметров. Уже осенью можно пересадить дерево на улицу и укрыть проросток на зиму опавшей листвой, но лучше подождать до следующей весны.

Фото

Тюльпаны. Изображение Jill Wellington с сайта Pixabay

Желто-оранжевая клумба. Изображение Hans Linde с сайта Pixabay

Белая кошка в цветах. Изображение Gabriele M. Reinhardt (LILO) с сайта Pixabay

Рыжая кошка в цветах. Изображение Oceans_Jewel с сайта Pixabay