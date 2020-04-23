2020-04-24T08:56:47+03:00
Общество

Благоустройство Русского острова - это прорыв

В планах городских властей продолжать эту работу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Работа кипит в поселке Подножье. Фото: Евгений КулешовРабота кипит в поселке Подножье. Фото: Евгений Кулешов
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Прошедший год для Русского острова был весьма позитивным: новый асфальт в Экипажном, по дороге в Поспелово, долгожданное твердое покрытие на подъездах к Новику. Установлены новые павильоны на остановках, новые фонари. На линию вышли комфортные автобусы.

Теперь бы этот темп удержать. Именно об этом говорил в минувшие выходные глава города Олег Гуменюк со специалистами мэрии в ходе рабочей поездки на остров.

По словам Олега Гуменюка, власти бы хотели, чтобы жители острова видели и понимали, насколько изменилось к ним отношение. Поэтому в планах продолжать эту работу.

- Мы разыграли аукцион на дополнительные 12 остановок. А далее хотим провести конкурс среди детей, которые смогут разукрасить эти остановки, - поделился планами Олег Гуменюк.

- Те работы, которые на острове ведутся, можно назвать прорывом, - отметила начальник административно-территориального управления Фрунзенского района Ирина Пан. - Все местные жители заметили перемены к лучшему и надеются, что они будут продолжены. Так, уже началась установка большой комплексной площадки на Подножье, 32, где будут и детские горки с качелями, и спортивные тренажеры для взрослых».

Строительство площадки ведется в рамках программы «1000 дворов». Всего на первом этапе программы благоустройство запланировано более чем в 100 дворах Владивостока. Сегодня работы идут на Крыгина, 15 и 17а, Ладыгина, 13, Сахалинской, 53а, Калинина, 43, и Калинина, 43а, а также по другим адресам.

Жители сами выбирали, что больше нужно их дворам - проводили собрания, определяли вид предстоящих работ. Управляющие компании заказали разработку дизайн-проектов с учетом мнения жителей, просчитали сметную стоимость работ. Затем были заключены договоры с подрядными организациями.

В прошлом году по программе «1000 дворов» во Владивостоке благоустроили более 300 придомовых территорий. В этом году реализация программы продолжается. Детские и спортивные площадки устанавливают полностью за бюджетные средства, в случае асфальтирования придомовой территории жители участвуют в софинансировании в объеме 5 % стоимости работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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