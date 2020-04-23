2020-04-24T08:56:47+03:00
Общество

Улицы Владивостока избавляют от незаконной рекламы

Баннеры демонтировали на виадуках улицы Маковского
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Рекламные баннеры демонтировали на виадуках улицы Маковского. Фото: Анастасия КотляроваРекламные баннеры демонтировали на виадуках улицы Маковского. Фото: Анастасия Котлярова
Изменить размер текста:

В свое время предприниматели решили, что могут вешать свои рекламные растяжки над дорогой, где и когда захотят. Пригородная трасса – улица Маковского – не стала исключением. Но пришло время, когда городские службы все-таки навели порядок и в этой сфере. Все незаконные растяжки демонтировали. Пришлось даже привлекать спецтехнику.

- Демонтажу предшествовала работа по извещению владельцев баннеров о необходимости снять их, однако по разным причинам этого не произошло, – рассказал главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации города Сергей Пригорнев. – В таких случаях убираем незаконную рекламу сами и увозим ее на хранение. Если владелец захочет вернуть конструкцию, ему предстоит оплатить все понесенные нами расходы на ее демонтаж, транспортировку и хранение.

Работы прошли с привлечением спецтехники. Фото: Анастасия Котлярова

Работы прошли с привлечением спецтехники. Фото: Анастасия Котлярова

Специалист добавил, что незаконно размещенная на улицах реклама не только не приносит дохода в городской бюджет, но и орудует архитектурный облик Владивостока.

Очистить город от незаконной рекламы и привести все нестационарные торговые объекты к единому стилю поручил глава краевого центра Олег Гуменюк. С его подачи представители муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и городского управления рекламы каждую неделю избавляют улицы от визуального мусора.

На прошлой неделе работали на улице Борисенко и проспекте 100-летия Владивостока. Там демонтировали три щита и три крупноформатных баннера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Более двух тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»
В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира
Новости 24
Клещи Приморья в этом году особо активны
Два удара ножом получил житель Владивостока, когда решил помочь соседскому ребенку
Новые системы пожарной сигнализации появятся в 13 детских садах Владивостока
Электричек во Владивостоке станет больше
Грабеж на улице в Находке: сумку отобрали у пары пожилых людей, идущих из магазина
Онлайн-продажи sim-карт с саморегистрацией стартовали в Приморье
Крафтовую сыроварню планируют открыть в этом году в Приморье
«Пункт назначения»: два большегруза встретились на приморской трассе
Сколько Москва дает денег Приморскому краю на борьбу с коронавирусом
Кто починит дорогу на Снеговой: мэрия Владивостока ищет нового подрядчика
Преступный российско-китайский синдикат действовал в Приморье
Мужчина, из-за которого закрыли на карантин поселок в Приморье, победил СOVID
Во Владивостоке подрядчики начали ремонтировать дороги на всех участках по программе БКАД
Полиция Владивостока ищет водителя «Крузера», не уступившего дорогу скорой помощи
Во Владивостоке ищут пропавшего почти месяц назад рыбака
Погода 24 апреля 2020 о Владивостоке, Находке и Уссурийске
Знаменитому тигру Амуру приморский сафари-парк ищет опекуна
ЖК «ФРЕГАТ-2» поддержал приморцев, находящихся в режиме самоизоляции
Портреты 8 героев Великой Отечественной, чьи имена есть на карте Владивостока, появятся на «Стене памяти»
Не посещать мечети в месяц Рамадан попросил мусульман губернатор Приморья
«Примтеплоэнерго» продлевает отопительный сезон
Дело о похищении в Приморье бензопилы оказалось ложным доносом
В Приморье энергетики контролируют работу объектов в период половодья
У входа в Приморский онкологический диспансер разбили палатку
"Двойка" за скуку? В ДВФУ компьютер вычисляет эмоции студентов