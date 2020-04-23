Улицы Владивостока избавляют от незаконной рекламы

В свое время предприниматели решили, что могут вешать свои рекламные растяжки над дорогой, где и когда захотят. Пригородная трасса – улица Маковского – не стала исключением. Но пришло время, когда городские службы все-таки навели порядок и в этой сфере. Все незаконные растяжки демонтировали. Пришлось даже привлекать спецтехнику.

- Демонтажу предшествовала работа по извещению владельцев баннеров о необходимости снять их, однако по разным причинам этого не произошло, – рассказал главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации города Сергей Пригорнев. – В таких случаях убираем незаконную рекламу сами и увозим ее на хранение. Если владелец захочет вернуть конструкцию, ему предстоит оплатить все понесенные нами расходы на ее демонтаж, транспортировку и хранение.

Работы прошли с привлечением спецтехники. Фото: Анастасия Котлярова

Специалист добавил, что незаконно размещенная на улицах реклама не только не приносит дохода в городской бюджет, но и орудует архитектурный облик Владивостока.

Очистить город от незаконной рекламы и привести все нестационарные торговые объекты к единому стилю поручил глава краевого центра Олег Гуменюк. С его подачи представители муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и городского управления рекламы каждую неделю избавляют улицы от визуального мусора.

На прошлой неделе работали на улице Борисенко и проспекте 100-летия Владивостока. Там демонтировали три щита и три крупноформатных баннера.