2020-04-25T07:42:51+03:00
Происшествия

В Приморье ж/д состав переехал человека

Обстоятельства гибели выясняют сотрудники Дальневосточного СУ СК
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Человека переехал ж/д составЧеловека переехал ж/д составФото: Василий Вахрин
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Сотрудники Дальневосточного СУ СК проводят процессуальную проверку по факту гибели человека на железнодорожных путях. Инцидент произошел в ночь на 25 апреля на перегоне Анисимовка - Новонежино в районе 74-го километра у пассажирской платформы. Как рассказали жители в соцсетях, неизвестного человека переехал состав поезда.

Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Дарья Немцева рассказала, что на данный момент уже организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако в в ведомстве подчеркивают, что процессуальная проверка - это не возбуждение уголовного дела. Все обстоятельства гибели специалисты сейчас выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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