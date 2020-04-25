В Приморье ж/д состав переехал человека

Сотрудники Дальневосточного СУ СК проводят процессуальную проверку по факту гибели человека на железнодорожных путях. Инцидент произошел в ночь на 25 апреля на перегоне Анисимовка - Новонежино в районе 74-го километра у пассажирской платформы. Как рассказали жители в соцсетях, неизвестного человека переехал состав поезда.

Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Дарья Немцева рассказала, что на данный момент уже организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако в в ведомстве подчеркивают, что процессуальная проверка - это не возбуждение уголовного дела. Все обстоятельства гибели специалисты сейчас выясняют.