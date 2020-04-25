СОVID-19 обнаружили у еще 34 приморцев

Положительные тесты на коронавирус за сутки пришли еще 34 приморцам. Вместе с ними официальный диагноз СОVID-19 был поставлен 254 раза. Из них 24 пациента с инфекцией успешно справились и были выписаны, двое человек погибли.

На сегодняшний день, 25 апреля, в изоляционных пунктах размещены 622 человека, на домашнем наблюдении - 14 765 человек.

Напомним, что коронавирус пожаром распространяется среди медицинских сотрудников. В краевом правительстве сегодня сообщили об еще 11 сотрудниках скорой помощи в Находке, у всех - подтвержденный диагноз. При этом симптомы инфекции были отмечены только у 30% заболевших. Также СОVID-19 заразилась студентка ТГМУ. Девушка трудилась медсестрой в краевой детской клинической больнице №1.

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