Приморская ГИБДД задействовала авторадары для охоты за нарушителями самоизоляции

Госавтоинспекция Приморья сообщила о новом порядке контроля над передвижением автотранспорта в период самоизоляции. В первую очередь это касается личных машин приморцев, отправленных Роспотребнадзором на обязательный домашний карантин на две недели.

Напомним, что еще 18 марта на всей территории Приморского края введен режим повышенной готовности. Изначально на обязательный 14-дневный карантин отправляли всех, кто прибыл из-за границы. Позже к ним добавились и те, кто прилетел из Москвы.

На карантине, в отличие от самоизоляции, человек вообще не может выходить из дома, даже с собакой погулять. Получается, если он нарушит правила и выедет на своем автомобиле, он тут же окажется в базе нарушителей.

- Ежедневно в Госавтоинспекцию поступают списки граждан, пересёкших границу Российской Федерации (вернувшихся из других регионов) и обязанных находиться на двухнедельной самоизоляции. Во избежание распространения инфекции Госавтоинспекция в режиме реального времени, с помощью камер фотофиксации отслеживает перемещение личных автомобилей, зарегистрированных на данных граждан, - говорится на сайте Госавтоинспекции.

Обернется ли нарушение штрафом, не ясно. Просто указано, что вся информация нарушителях попадает в оперативный Штаб для, как это называется на языке чиновников, принятия мер.

Но если эти действия подпадают под нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, то грозит это штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.

- Меры административного воздействия коснутся тех, кто грубо и демонстративно нарушает установленные правила, - обещают сотрудники правоохранительных органов.

Ежедневно сотрудники ГИБДД края выписывают в среднем 20-30 протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Статистика

На 26 апреля в Приморье подтверждены 254 случая COVID-19. Успешно побороли болезнь 34 человека (за сутки добавился один выздоровевший). Погибли от коронавирусной инфекции двое.

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