Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 27 апреля 2020 года: COVID убивает мужчин

Число заразившихся в Приморье приближается к четвертой сотне, список погибших пополнил еще один мужчина, а ГИБДД признались, что фоторадары следят и за нарушителями режима самоизоляции. Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 27 апреля 2020 года.

Статистика

К сожалению, в полку заразившихся опят прибыло. По последним данным, в Приморье с начала эпидемии официально зарегистрировано 278 случаев заболевания СОVID-19. За сутки добавилось 24 человека.

- Среди подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией – люди разного пола и возраста. В большинстве случаев болезнь у новых пациентов инфекционных госпиталей протекает в легкой или средней формах. Но есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, – отметили в оперативном штабе Приморья.

Выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью трое. В воскресенье подтвердили смерть еще одного приморца, чья жизнь оборвалась по причине осложнения основного заболевания коронавирусной инфекцией.

- Скончался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, – сообщили в инфекционном госпитале.

В итоге все три жертвы коронавируса в Приморье – это мужчины. В возрасте от 52 до 64 лет.

Проблемные места

В настоящее время Роспотребнадзор продолжает эпидрасследования по групповым очагам заболевания во Владивостоке и Находке. В приморской столице крупным очагом стала «тысячекоечная» больница, а вот в находке вирус ударил по станции «скорой помощи». У 11 сотрудников вирус подтвержден официально.

По данным «Комсомолки», среди заболевших в Находке одна в тяжелом состоянии, многие еще только ждут анализов. Оказывать скорую помощь находкинцам будут бригады из других городов.

Большой брат следит за нами

ГИБДД Приморского края призналась, что приборы автоматической фиксации нарушений, установленные на дорогах региона, чтобы ловить лихачей, следят и за нарушителями режима самоизоляции.

Все, кого эпидемиологи отправляют на карантин, попадают в базу ГИБДД, и если они на своем авто выедут на дороги, информация об этом поступит в оперштаб. Закончиться такая поездка вполне может штрафом.

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