Власти и прокуратура разберутся в ситуации с сотнями птиц и «избиением» на захваченном ими корабле

Министерство экологии Сахалинской области совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой намерено разобраться в ситуации с сотнями буревестников, которые оказались заложниками корабля в порту сахалинского Холмска. Напомним, что скандал разразился после того, как в сеть просочилось видео, на котором моряки пинают пернатых, приземлившихся на палубу грузового судна.

По предварительным подсчетам, на кадрах порядка нескольких сотен особей буревестника. Как оказалось, на палубе птицы стали заключенными, у них не было ни единого шанса самостоятельно выбраться с корабля. К сожалению, от людей помощи они тоже не получили. Вместо этого, судя по кадрам, моряки стали пинать птиц, и в этом неравном бою пернатые явно проигрывали.

Сотни буревестников терпят бедствие на борту судна .

- Нам известно о том, что в порт Холмска зашло судно, на палубе которого зафиксировано массовое скопление птиц. Совершенно точно самостоятельно птицы не смогли бы покинуть судно - строение крыла не позволяет им взлететь с такой поверхности. Так сотни птиц оказались заложниками ситуации. Что случилось дальше всем известно по кадрам видео, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Александр Иванов, директор фонда «Зеленый Сахалин». - Согласно нашим источникам, были начаты погрузочно-разгрузочные работы, не освободив палубу от пернатых. Хотя задача решалась довольно таки просто – достаточно было скинуть с борта судна птиц в воду. Так анатомическое строение буревестника позволяет им спокойно взлететь с воды. Мы с коллегами уже обратились в региональное министерство экологии. В их компетенции принять все необходимые меры. Мы, разумеется, будем следить за развитием ситуации.

По словам эколога, руководство порта, в свою очередь, отказало сотрудникам фонда в доступе на территорию для прояснения ситуации и оказания помощи животным. Кроме того, «корабль» заверил, что разгрузочные работы были начаты только после того, как птицы были спущены на воду. Однако это противоречит видео, попавшим в сеть, на которых отчетливо видно, что погрузочно-разгрузочные работы происходят ранним утром, а днем на палубе зафиксировано массовое скопление птиц.

Вместе с тем, уже инициирована прокурорская проверка. На месте работали специалисты Холмского лесничества. Для полноценной картины произошедшего в надзорное ведомство вызвали руководство Западного морского порта на Сахалине. По их информации, никто из птиц в результате инцидента не пострадал, потому что в рамках собственного расследования они не нашли на месте мертвых или раненных пернатых.

- По видео трудно судить, нанесен или нет реальный ущерб птицам, но гуманным поведение команды судна назвать трудно. В связи с этим министерство экологии Сахалинской области направило предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны объектов животного мира в адрес Сахалинского Западного морского порта, компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» и подрядчику компании, которому принадлежит судно, - отметил министр экологии Сахалинской области Владимир Корнев.

Однако есть вероятность, что видеоролик с избиением птиц все же станет поводом для уголовного разбирательства.

- В случае, если будет установлен факт жестокого обращения с животными или гибель птиц, сотрудникам компании «Совкомфлот», которая обслуживает судно «Витус Беринг», может грозить ответственность вплоть до уголовной, - рассказал «КП-Владивосток» Владимир Марченко, начальник отдела по взаимодействию со СМИ правительства Приморского края. - Однако по предварительной информации, грузовые операции на судне остановили еще до того, как пернатые покинули порт.

Если выяснится, что в результате происшествия птицы все же пострадали, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.