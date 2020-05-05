2020-05-04T21:34:21+03:00
Общество

"Худший мэр" стал помощником губернатора Приморья

Александр Авдеев будет курировать вопросы строительства
Милана СОКОЛ
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Александр Авдеев займется вопросами строительства в ПриморьеАлександр Авдеев займется вопросами строительства в ПриморьеФото: primorsky.ru
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Экс-мэр Артема Александр Авдеев, который сложил досрочно полномочия, теперь занимает пост в правительстве Приморского края. Бывший глава приморского города, работу которого ранее раскритиковал губернатор, будет курировать вопросы строительства.

Напомним, мэр Артема в феврале этого года покинул свой пост, написав заявление «по собственному желанию» после встречи с губернатором Приморского края. Тогда глава региона отметил, что градоначальнику не удалось справиться с поставленными перед ним задачами. К работе градоначальника было много претензий. Согласно нескольких социологических исследований, проведенных правительством, в середине 2019 года Авдеев оказался худшим мэром региона.

Не исключено, что в качестве советника по вопросам строительства Авдеев сможет реабилитироваться. У него законченное высшее образование по специальности «инженер-строитель» и значительный послужной список в этой сфере. Начиная с обычного плотника 3-го разряда он дошел до должности замдиректора Экологического внедренческого производственного ремонтно-строительного центра по капитальному строительству.

Александр Авдеев успел поработать на руководящих должностях в сфере ЖКХ и был главой поселка Угловое. С 2016 года он возглавлял Артемовский городской округ. На посту мэра Авдеева сменил Вячеслав Квон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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