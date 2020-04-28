Сквер Ветеранов перерождается

Сквер Ветеранов, что возле администрации Первореченского района Владивостока, в обычные дни никогда не бывает безлюдным. Здесь постоянно шумно: дети на горках, мамы с колясками, пенсионеры на лавках - с одной стороны, шум и суета, а с другой - уютно здесь. И сегодня, пока город сидит на самоизоляции, тут снова кипит жизнь. Но все в рамках закона - на этот раз тут суетятся строители.

Дело в том, что скверу на улице Вострецова в этом году повезло попасть в программу «Формирование комфортной городской среды». На прошлой неделе здесь уже завершились работы по строительству системы уличного освещения. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) установили 15 декоративных чугунных опор с круглыми светильниками.

Благоустройство сквера Ветеранов продолжается. Строителям предстоит отремонтировать пешеходные зоны, установить новые скамейки. Даже тактильная плитка для слабовидящих людей появится на территории сквера.

Специалисты мэрии Владивостока охотно делятся планами на текущий год, связанными с программой «Формирование комфортной городской среды». В планах продолжить реконструкцию Пушкинского сквера, облагородить Крымский сквер на улице Светланской, 147. Кроме того, предстоит перенос памятника жителям острова Попова и острова Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с благоустройством прилегающей территории на Попова.

Работа по благоустройству кипит и в парке Минного городка. Там восстанавливают систему ливневой канализации, приводят в порядок пешеходные зоны. Также в парке будут отремонтированы две лестницы, установлены фонари, урны и лавочки.