Наступление по всем адресам

Впервые так слаженно и организованно, не дожидаясь наступления холодов и дедлайнов, дорожники Владивостока приступили в этом году к работе на тех участках, которые попали под чудодейственные чары национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа закипела практически одновременно с асфальтовыми заводами. Когда такое было?

А тут еще и требования к подрядчикам ужесточили. Глава города Олег Гуменюк распорядился отныне устанавливать сроки каждого вида работ. И за каждый пропущенный срок - расторжение контрактов, штрафы, отстранение от работ и внесение в списки недобросовестных поставщиков. То есть теперь не будет такого, что на объекте до зимы ковыряют лопатой асфальт полтора работника, получивший бюджетные деньги бизнесмен потом разводит руками - «ой, что-то мы не успели». Выгнать недобросовестного подрядчика с объекта теперь можно до того, как он провалит сроки.

В этом году в программу «БКАД» попали пять улиц. Подрядные организации приступили к ремонту всех объектов, работа закипела и на Тихой, на Монтажной улице, и в пригороде, на Успенского. Ремонтируют Крыгина, Каплунова, Сабанеева. Контракты предполагают комплексный ремонт - проезжую часть, тротуары.

Русскую закатали в асфальт

Но не только «бкадом» единым, как говорится. Остальные улицы города дорожные службы тоже приводят в порядок. Аварийно-восстановительный ремонт ведется по многим адресам. Например, 23 апреля началось асфальтирование улицы Русской.

- За два дня с помощью фрезы здесь сняли около 3 тысяч квадратных метров деформированного покрытия - это около 330 тонн асфальта. Затем убрали покрытие вдоль бордюров отбойными молотками, произвели полную очистку и продувку дорожного полотна, пролили поверхность битумом и приступили к укладке асфальтобетона, - рассказывает представитель МБУ «Содержание городских территорий» Константин Павлюкевич.

Еще одна горячая точка - Лесная улица: здесь снимают старое покрытие и расчищают обочины. Затем им предстоит отсыпать основание и заасфальтировать проезд.

Тем временем подрядная организация заканчивает подготовительные дорожные работы на улице Тимирязева, ремонт продолжается и на улице Успенского. Ремонт ждет улицу Маковского - от «Перевала» до «Зари» - и Некрасовский путепровод.

Личный контроль

Глава Владивостока Олег Гуменюк лично проверяет, как ремонтируются городские дроги. На днях он посетил проезд от Стрелковой до Невельского, где встретился с подрядчиком и обсудил план предстоящих работ.

- Проезд очень востребован у автомобилистов, но из-за узкого участка, на котором установлены водопропускные трубы, две встречные машины не могут проехать одновременно. При ремонте участок должен быть расширен, чтобы проезд был удобным и комфортным, - подчеркнул глава Владивостока.

К работам подрядная организация приступит в мае. Как сообщил заместитель начальника управления дорог и благоустройства городской администрации Юрий Трунов, здесь помимо ремонта дорожного полотна установят новые водопропускные трубы, там, где возможно, обустроят пешеходные зоны. Чтобы все сделать быстро и качественно, всю проезжую часть нужно будет временно перекрыть.

Всего дорожники планируют отремонтировать в этом году около 60 внутриквартальных проездов.

Мэр Владивостока проинспектировал ход дорожных работ. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке капитально отремонтируют:

Монтажная (от ул. Борисенко, 54а, до дома № 98 на ул. Борисенко), Сабанеева (от пересечения с ул. Луговой до дома № 22 на ул. Сабанеева), Каплунова (от ул. Спиридонова до ул. Невельского), Крыгина (от дома № 12 на ул. Крыгина до дома № 111 на ул. Крыгина), Успенского.