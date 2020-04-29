Губернатор Приморья: «Мою зарплату перечислите медикам»

Губернатор Приморья попросил перечислить его зарплату медикам, об этом сегодня, 29 апреля, заявило краевое правительство в соцсетях. По словам Олега Кожемяко, сотрудников необходимо поддерживать.

Только вчера президент страны Владимир Путин провел совещание с губернаторами и главами регионов. На нем он предложил сделать 28 апреля - Днем работников скорой помощи. Ранее из года в год в этот день неофициально праздновался День создания «скорой».

Олег Кожемяко также вчера поздравлял медиков, выражал им огромную благодарность.

- Вы всегда находитесь на передовой, всегда первыми встречаете беду, любой удар. Оказываете людям необходимую помощь. Это особенного важно сейчас - когда идет борьба с коронавирусом. Именно вы принимаете этих больных, делаете все, чтобы человек остался жив. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы условия вашего труда становились все лучше и лучше, чтобы повышалось материально благосостояние. Обновлялись автомобили, лучше становились станции скорой помощи. Спасибо вам за ваш труд.

Вероятно, чуть позже губернатор решил, что слов, как и действий региональной власти по поддержке медиков, недостаточно и решил еще и лично помочь материальной помощью.