Больницы Приморья во время коронавируса: чем лучше не болеть до конца эпидемии и как лечиться в изоляции

В редакцию «КП-Владивосток» поступили десятки сообщений от обеспокоенных читателей из-за отмены плановой госпитализации и обследований в Приморье. Деятельность медицинских организаций края пришлось скорректировать из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, которая и так уже успела проникнуть в некоторые больницы. Совместно с региональным министерством здравоохранения разбираемся, где лечиться приморцам во время пандемии и какие виды помощи доступны пациентам.

УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НЕ ДОПУСТЯТ

Для борьбы с COVID-19 в крае временно приостановлено оказание плановой помощи. Сразу стоит оговориться, что подобное распоряжение главного санитарного врача Приморья не касается людей с тяжелыми заболеваниями и случаев, когда вмешательство врачей экстренно необходимо. Гарантированное лечение продолжат получать пациенты по следующим направлениям: онкология, психиатрия, фтизиатрия, гемодиализ и сердечно-сосудистая патология.

При этом при поступлении в стационар, больные теперь обязаны сдать анализ на коронавирус. Пройти его можно в поликлинике по месту жительства, по направлению от терапевта. Из-за большой нагрузки, лабораторные исследования готовятся в течение 3-5 дней.

Естественно, что ужесточение мер, привело к тому, что многие люди не смогли попасть например, на обследование или реабилитацию. Пациентам, болезни которых не относятся к категориям исключения, остается только ждать отмены временных ограничений.

– Это, бесспорно, вызывает определенное недовольство людей, но, подчеркну, не несет угрозы ни жизни, ни здоровью. В тех ситуациях, когда отсрочка в оказании медицинской помощи может ухудшить состояние здоровья человека и привести к неблагоприятным последствиям, вся медицинская помощь оказывается, – поделилась заместитель председателя Правительства края, министр здравоохранения Анастасия Худченко.

ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА

Из-за распространения коронавируса в крае оказались закрыты некоторые медицинские организации. Так, на карантине сейчас сразу 9 отделений КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2». Напомним, в «тысячекоечной» коронавирус подхватили 42 человека, 17 из них – это медперсонал. Пока в больнице продолжается прокурорская проверка и эпидрасследование Роспотребнадзора, пациентов, нуждающихся в срочном лечении распределяют по другим медучреждениям. На выручку пришли стационары Краевой клинической больницы №1, медцентра ДВФУ и Артемовской городской больницы.

После карантина 27 апреля открылся Центр амбулаторно-онкологической помощи в поликлинике №6 во Владивостоке. Здесь также была обнаружена инфекция, у врача и одного из пациентов. Однако ее вовремя удалось купировать. Поэтому больница начала вновь работать после необходимых эпидмероприятий. Все вопросы, касающиеся химиотерапии, решаются с лечащим врачом либо участковым терапевтом. Специалисты советуют пациентам, которые находились в контакте с больными коронавирусом, прервать «химию» и отсидеться на изоляции две недели дома. По мнению врачей, вред от переноса процедуры куда менее опасный, чем от возможности начать ее в инкубационный период COVID-19.

ЛУЧШЕ ВЫЗВАТЬ, ЧЕМ ПРИЙТИ

Что касается обычного лечения в поликлиниках, тут важно отметить, что врачи продолжают принимать пациентов, но порядок оказания услуг тоже немного изменился.

– Это значит, что сегодня необходима предварительная дистанционная запись по телефону либо через интернет. Также увеличен интервал между приемами для того, чтобы не было скопления людей в коридорах, чтобы можно было провести соответствующие дезинфекционные мероприятия. Поэтому люди, нуждающиеся в определенных видах помощи, должны обращаться к своим лечащим врачам, – отметила министр краевоего здравоохранения.

При появлении признаков простуды и повышении температуры пациентам советуют вызывать врачей на дом.

Пациентам, которым по каким-то причинам отказывают в оказании медицинских услуг в Приморье, можно обратиться на «горячую линию» минздрава: 8 (423) 260-50-98.

По данным регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, на сегодняшний день в крае зарегистрировано 367 случаев заболевания. С 30 апреля в Приморье вводится масочный режим.

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