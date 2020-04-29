Ужесточение режима самизоляции: приморцам рекомендуют не покидать города и села

В Приморье в среду, 29 апреля, ужесточили режим самоизоляции и ввели масочный режим. Рассказываем, что теперь не рекомендовано делать, а что - под запретом.

По-прежнему можно беспрепятственно делать следующее:

– обращаться за медицинской помощью и в иных случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья;

– следовать к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида I группы, инвалида с детства I группы, гражданина старше 65 лет – для ухода за ними;

– следовать к месту приобретения товаров, к ближайшему месту оказания услуг, выполнения работ, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;

– выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

– выносить отходы до ближайшего места накопления отходов;

– следовать от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно;

– обращаться за оказанием ритуальных услуг.

В случае, если вы оказались в месте скопления людей, не забывайте держать 2социальную дистанцию" в 1,5 метра.

Режим полной самоизоляции также не распространяется на:

– работодателей и работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля и региональным законодательством, а также тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, иных обязательных требований, норм и правил. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь справку, подтверждающую привлечение к выполнению трудовых обязанностей;

– сотрудников федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, краевых государственных органов, органов местного самоуправления при осуществлении ими профессиональной (служебной) деятельности. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь служебное удостоверение либо иной документ, подтверждающий осуществление указанной деятельности;

– адвокатов, нотариусов при осуществлении ими профессиональной деятельности по оказанию юридической помощи при наличии служебного удостоверения либо иного документа, подтверждающего их статус.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам медицинских организаций, а также иных организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

Всем тем, кто покидает места проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных выше, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В остальных случаях, жителей региона убедительно просят воздержаться от посещения мест скопления людей, а также не выходить на улицу без особой необходимости. Приморцам также рекомендовано не выезжать за пределы населенного пункта, в котором они находятся.

За нарушение режима полной самоизоляции могут быть применены штрафные санкции – от 1 до 30 тысяч рублей. Уже зафиксировано 2700 таких нарушений. Работа полиции и административных комиссий продолжится и в выходные.