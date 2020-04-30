2020-04-30T10:05:15+03:00
Общество

Погода на май 2020 во Владивостоке: жара под 30 градусов и обильные дожди

Погода на май 2020 во Владивостоке: синоптическая ситуация будет аномальной
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье ожидается жара под 30 градусовВ Приморье ожидается жара под 30 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на май 2020 во Владивостоке, предварительные прогнозы синоптиков. Как рассказывают гидрометеорологи портала «Примпогода», последний месяц весны в крае может оказаться гораздо жарче, чем в предыдущие годы.

Средняя месячная температура воздуха составит +10…+14 градусов, на северо-восточной территории +7…+9 градусов, - данные значения выше многолетних на 1-2 градуса.

Однако высокая температура ливней и дождей вовсе не отменяет. Осадки также намереваются бить в мае рекорды. За месяц их может выпасть больше среднего многолетнего количества, местами около него.

Начальник службы «Примгидромет» Борис Кубай рассказал о подробнее погоде в первые дни мая. По словам эксперта, максимальная температура воздуха в эти дни будет 20-25 градусов со знаком «плюс». И это будет далеко не предел. На западе края столбики термометров могут показать 30 градусов жары.

- Если двумя словами, то приближающийся Первомай готовит нам довольно высокую пожароопасность. В наш регион начинает поступать более теплый воздух с запада и юго-запада. Отсюда и начало мая в Приморье будет по-летнему теплым, - рассказывает главный синоптик края представителям пресс-службы «Примгидромет». - В середине первой декады мая над южными районами Приморья может пройти очередной циклон с дождями и пожароопасность на относительно короткое время, возможно, несколько снизится.

О более точном прогнозе на май пока говорить рано, ведь весной невероятно переменчивая погода. Расчеты могут меняться едва ли не каждый час.

Напоминаем, что из-за высокого температурного фона и достаточно сухого ветра приморцам необходимо осторожно обращаться с огнем. Беречь себя и окружающий ландшафт от пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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