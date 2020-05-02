Новые заболевшие коронавирусом в Приморье на 2 мая 2020 года: большинство женщины

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, еще 25 человек за минувшие сутки пополнили список инфицированных СОVID-19.

Всего 455 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Приморском крае с начала эпидемии, сообщает правительство Приморского края.

Большинство заболевших — женщины. Сообщается, что с начала года выписаны после успешного лечения от коронавируса — 61 человек. Четыре человека умерло.

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