Грянул майский гром: Владивосток пережил невиданную грозу в начале мая
Владивосток пережил в ночь с 1 на 2 мая невиданное природное светозвуковое шоу. Какой грозы здесь не видели давно, сверкало несколько часов. Эпицентр прошел над городом, и многие сегодня ночью просыпались под соло громовой канонады и аккомпанемента из сигналок припаркованных автомобилей.
Шоу разворачивалось на глазах сидящих на самоизоляции горожан. Смотреть и снимать можно было практически из любого окна, поэтому соцсети заполонили кадры прошедшей грозы.
Кадры с молнией во Владивостоке. Источник: instagram.com/dpskontrol125rus.
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ИСТОЧНИК KP.RU