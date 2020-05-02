Грянул майский гром: Владивосток пережил невиданную грозу в начале мая

Владивосток пережил в ночь с 1 на 2 мая невиданное природное светозвуковое шоу. Какой грозы здесь не видели давно, сверкало несколько часов. Эпицентр прошел над городом, и многие сегодня ночью просыпались под соло громовой канонады и аккомпанемента из сигналок припаркованных автомобилей.

Шоу разворачивалось на глазах сидящих на самоизоляции горожан. Смотреть и снимать можно было практически из любого окна, поэтому соцсети заполонили кадры прошедшей грозы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776665" frameborder="0"></iframe> Кадры с молнией во Владивостоке. Источник: instagram.com/dpskontrol125rus.

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