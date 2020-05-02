2020-05-02T05:53:30+03:00
Общество

Грянул майский гром: Владивосток пережил невиданную грозу в начале мая

Кадры с молниями и раскатами грома заполонили соцсети [видео]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Молнии над городомМолнии над городомФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Владивосток пережил в ночь с 1 на 2 мая невиданное природное светозвуковое шоу. Какой грозы здесь не видели давно, сверкало несколько часов. Эпицентр прошел над городом, и многие сегодня ночью просыпались под соло громовой канонады и аккомпанемента из сигналок припаркованных автомобилей.

Шоу разворачивалось на глазах сидящих на самоизоляции горожан. Смотреть и снимать можно было практически из любого окна, поэтому соцсети заполонили кадры прошедшей грозы.

Кадры с молнией во Владивостоке. Источник: instagram.com/dpskontrol125rus.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Переименовать Первомай предложил генеральный директор приморской компании DNS
Отдохнуть на Патрокле у Владивостокцев не получится
Экспресс-тест на коронавирус теперь делают прямо в аэропорту Владивостока
Фонтаны Владивостока удачно протестировали 1 мая
Полузащитник «Луча» возразил губернатору Приморья
Отключать горячую воду и свет во Владивостоке не будут до 11 мая
Авиарейс из Токио во Владивосток планируется на 7 мая
Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 2 мая 2020 года: новые заболевшие
В Приморском крае почти лето, утверждает «Примгидромет»
Четвертую смерть от коронавируса официально зарегистрировали в Приморье
«Патрокл оцепили, Щитовую тоже»: полиция устроила рейд в популярных местах отдыха приморцев
Лидером по заболеваемости внебольничной пневмонией стало Приморье
Счет идет на сотни: губернатор Приморья обратился с важным заявлением к местным жителям
Лучше не рисковать: патрулирование улиц усилено на майские праздники в Приморье
АО «Восточный Порт» продолжает оказывать помощь ветеранам и многодетным семьям
Отрицательный индекс самоизоляции зашкаливает: приморцы массово устремились на природу
Жителям Приморья предлагают сообщать о нарушении масочного режима
Открытие навигации в Приморье откладывается на неопределенный срок
Приморье встречает 1 мая летним теплом
График работы Сбербанк в праздничные дни в мае
Женщины победили заразу быстрее: еще 15 дам и 6 мужчин вылечились от COVID-19 в Приморье