Представитель крупнейшей в мире плавбазы, где во время взрыва погиб человек, рассказал подробности ЧП

Управляющий группой компаний «Доброфлот», владеющей судном «Всеволод Сибирцев», Александр Ефремов конкретизировал все детали ЧП, которое произошло сегодня, 2 мая, в 9 часов утра по местному времени на судне.

По словам Ефремова, во время ремонтных работ произошел взрыв газа. Пожара не случилось. На данный момент все последствия происшествия устранены. Крен судна, о котором часто упоминалось в сообщениях СМИ, был вызван командой судна специально для обеспечения безопасности судна в определенный момент. Сейчас крен исправлен. Никаких экстренных мер предпринимать не требуется — судну ничего не угрожает.

- К сожалению, сварщик подрядной организации, не член экипажа судна, действительно погиб в результате этого взрыва. Член экипажа женщина получила травму, - рассказал Александр Ефремов.

Причины взрыва выясняют следственные органы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

СПРАВКА «Всеволод Сибирцев» — плавбаза типа «Содружество». Максимальная длина судна — 179,93 метра, водоизмещение — 32 096 тонн. Построена в 1989 году в Финляндии. Является одним из трех судов такого типа.

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