Новые заболевшие коронавирусом в Приморье на 3 мая 2020 года: люди заразились от родственников и сослуживцев

В Приморье выросло количество заболевших коронавирусом. Новые случаи заражения подтверждены у 39 приморцев. Общее число зараженных с начала эпидемии в крае составило 494.

По информации регионального оперативного штаба, большинство пациентов заразились коронавирусом от родных или сослуживцев.

Вместе с ростом количества новых случаев заражения, растет статистика и по выписанным из больниц. Так за минувшие дни, 1 и 2 мая, из инфекционных госпиталей Приморья выписано пять человек.

«1 мая выписаны двое мужчин. Заболевание у первого протекало в легкой форме. А вот второй перенес тяжелую форму: лежал несколько дней в реанимации, врачи круглосуточно боролись за его жизнь», – сообщила главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.

Трое пациентов, выписанных накануне, 2 мая, – также мужчины.

«Все они находились в госпитале в удовлетворительном состоянии. Несмотря на это, у двоих коронавирусная инфекция выделялась в тестах длительное время», – обозначила врач.