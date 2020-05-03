Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил закрыть магазины, нарушающие режим самоизоляции

В Приморье число зараженных коронавирусом продолжает расти, а предприниматели и бизнесмены продолжают нарушать действующий в крае режим самоизоляции. 1 и 2 мая проверка показала, что на 1137 предприятий выявлено 492 нарушения. Именно поэтому губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что магазины, в которых не соблюдаются защитные меры, будут закрыты, а ответственные лица понесут наказание.

По результатам проведенных рейдов только за два дня на 1137 торговых объектов выявлено 492 нарушения и составлено 294 протокола. В основном предприниматели и бизнесмены нарушают санитарные нормы, установленные в крае на время эпидемии коронавируса.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что торговые точки и магазины, допускающие такие нарушения, будут закрыты, а юридические лица привлечены к административной ответственности.

Для того, чтобы обеспечить должное соблюдение режима самоизоляции, УМВД, Росгвардия и МЧС должны усилить патрулирование. Злостные нарушители режима повышенной готовности будут привлекаться к административной ответственности.

«Деятельность торговых сетей, где не соблюдаются санитарные нормы, будет приостановлена. Административные комиссии должны направлять документы о нарушениях в суд», – заявил Губернатор.

Также Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований усилить контроль за управляющими компаниями. Дезинфекция подъездов должна осуществляться по графику в назначенное время. Особое внимание следует уделять помещениям, где люди находятся на карантине или на амбулаторном лечении.