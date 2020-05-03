Огромный фонтан кипятка: во Владивостоке прорвало трубу горячего водоснабжения

Во Владивостоке на бородинской улице прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за порыва трубы из под асфальта вырвался огромный столб кипятка и окатил прохожих и припаркованные автомобили.

Порыв произошел сегодня примерно в 14:20. Из под асфальта вырвался фонтан кипятка, окатив прохожих и припаркованные неподалеку автомобили. К счастью, во время аварии в эпицентре порыва из людей никого не было. Подмочило одежду прохожим, которые находились в нескольких метрах от фонтана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/776820" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке из под земли вырвался огромный фонтан кипятка. Видео предоставлено читателями..

В настоящее время магистраль, на участке которой произошло ЧП, перекрыта, разлив воды устранен.

Представителям ресурсоснабжающей организации еще предстоит выяснить, из-за чего произошел порыв водоснабжения, а также выполнить ремонт на данном участке.