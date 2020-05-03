2020-05-03T08:28:19+03:00
Общество

Огромный фонтан кипятка: во Владивостоке прорвало трубу горячего водоснабжения

Порыв трубы произошел на Бородинской улице
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке из под земли вырвался фонтан кипятка. Фото предоставлено читателями.Во Владивостоке из под земли вырвался фонтан кипятка. Фото предоставлено читателями.
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Во Владивостоке на бородинской улице прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за порыва трубы из под асфальта вырвался огромный столб кипятка и окатил прохожих и припаркованные автомобили.

Порыв произошел сегодня примерно в 14:20. Из под асфальта вырвался фонтан кипятка, окатив прохожих и припаркованные неподалеку автомобили. К счастью, во время аварии в эпицентре порыва из людей никого не было. Подмочило одежду прохожим, которые находились в нескольких метрах от фонтана.

Во Владивостоке из под земли вырвался огромный фонтан кипятка. Видео предоставлено читателями..

В настоящее время магистраль, на участке которой произошло ЧП, перекрыта, разлив воды устранен.

Представителям ресурсоснабжающей организации еще предстоит выяснить, из-за чего произошел порыв водоснабжения, а также выполнить ремонт на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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