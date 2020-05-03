В Приморье благодаря режиму самоизоляции поймали вора, находящегося в федеральном розыске

В Приморье благодаря режиму самоизоляции задержан вор-рецидивист, находящийся в федеральном розыске.

Мужчина успешно скрывался от закона в Находке, но вот скрыться от режима самоизоляции у него не вышло. Он выбрался на свежий воздух и решил прогуляться в одном из скверов Находки.

Как это обычно бывает с нарушителями режима самоизоляции, к ним подходят стражи порядка для проведения профилактической беседы. Так было и в этот раз, но история на этом не заканчивается. Мужчина настолько растерялся внезапному появлению полицейских, что попросту не смог внятно объяснить причину, по которой находится в городском сквере. Волнение спровоцировало резкую смену поведения, что стало причиной для беспокойства, и, как оказалось, не зря.

Нарушителя режима доставили в отделение полиции для установления личности. Полицейским не составило труда выяснить, кто же он на самом деле. Дело в том, что мужчина находился в федеральном розыске.

Вору-рецидевисту теперь грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и до 5 лет лишения свободы за ранее совершенные преступления. Пока суд заключил мужчину под стражу на 15 суток.