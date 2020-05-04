2020-05-04T14:02:20+03:00
Общество

Салют на 9 мая во Владивостоке отменили

В юбилейный год Победы в небе не прогремят фейерверки
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Салют на 9 мая во Владивостоке отменилиСалют на 9 мая во Владивостоке отменилиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Праздничный салют на День Победы в 2020 году во Владивостоке отменили. О причинах отмены пока не говорится, но догадаться нетрудно - нестабильная эпидемиологическая ситуация в городе.

Ранее власти утверждали, что фейерверк состоится вопреки всему: самоизоляции и переносу Парада Победы. Даже подбирали площадки так, чтоб видом из окон могли насладиться как можно больше жителей. Однако, как стало известно сегодня, 4 мая, салют в юбилейный год в небе над дальневосточной столицей не прогремит.

Напомним, ранее мы публиковали список мест, с которых планировали запустить фейерверк. Между прочим, целых 9 площадок, расположенных в разных районах города. Праздник должен был начаться в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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