Салют на 9 мая во Владивостоке отменили

Праздничный салют на День Победы в 2020 году во Владивостоке отменили. О причинах отмены пока не говорится, но догадаться нетрудно - нестабильная эпидемиологическая ситуация в городе.

Ранее власти утверждали, что фейерверк состоится вопреки всему: самоизоляции и переносу Парада Победы. Даже подбирали площадки так, чтоб видом из окон могли насладиться как можно больше жителей. Однако, как стало известно сегодня, 4 мая, салют в юбилейный год в небе над дальневосточной столицей не прогремит.

Напомним, ранее мы публиковали список мест, с которых планировали запустить фейерверк. Между прочим, целых 9 площадок, расположенных в разных районах города. Праздник должен был начаться в 22:00.