Так будет ли салют на 9 мая 2020 года во Владивостоке – комментарий ТОФ

Власти Владивостока сообщили в понедельник, что было принято решение отменить салют на 9 мая. Некоторых новость о том, что в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне в небе не прогремят фейерверки расстроила. Но небесное представление отменила только администрация - салют решили провести в день Парада, перенесенного ранее на пока не назначенную дату. ТОФ же отменять салют не стал, поэтому 9 мая в 22:00 праздничные залпы украсят ночное небо Владивостока.

Начнется все с 30 холостых залпов артиллерийских орудий и продолжится запуском фейерверков. Пложадкой определена Безымянная батарея в районе СК "Олимпиец" на набережной Спортивной гавани.

- Запуск фейерверка планируется осуществить салютными установками 2А-85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость», - отмечает Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга. - Для звукового сопровождения фейерверка с площадки на улице Батарейной в районе мыса Боброва, будут использоваться 2 гаубицы Д-30.

В ТОФ также отметили, что салютные расчеты уже приступили к тренировкам на месте запуска салюта. Всего для красочного небесного шоу привлекли 30 военнослужащих и 4 единицы техники.

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