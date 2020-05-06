2020-05-06T09:17:56+03:00
Общество

«Нужно было с ней поговорить»: сосед насмерть разбившейся студентки ДВФУ пытался ее остановить

Девушка, пролетевшая четыре этажа, была родом из Китая
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девушка выпала из окна 11 корпуса. Фото предоставлено очевидцамиДевушка выпала из окна 11 корпуса. Фото предоставлено очевидцами
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Китайская студентка разбилась насмерть, выпав из окна общежития ДВФУ на Русском острове. Инцидент произошел днем 5 марта, около 15:30. Корреспонденту «КП-Владивосток» удалось поговорить с соседом погибшей девушки. В роковой момент он находился буквально в двух метрах от пострадавшей. Пытался ее остановить, но, к сожалению, физически это сделать было невозможно - их разделяла стена между комнатами.

Вероятно, Михаил (имя по просьбе источника изменено - прим.ред) был последним, кто так близко видел девушку еще живой. Вот что он рассказывает.

- Обычный день, я сидел что-то делал за компьютером. Где-то около половины четвертого услышал за стенкой какие-то странные звуки. Стоны или что-то вроде того. Выглянул в окно, а там на карнизе в паре метрах от меня стояла девушка то ли с простыней, то ли с пододеяльником. Она меня увидела, и я ее окликнул - сразу все понял. Наверное, в этот момент мне нужно было попробовать с ней как-то поговорить. Уговорить… Хотя китаянку на русском? - сокрушается парень. - В общем, я выскочил из комнаты, побежал к ее двери, но она оказалась заперта. Метнулся обратно к себе, но девушки на карнизе уже не было. Лежала внизу.

Михаил бегом сорвался к месту падения. Охрана, по его словам, тоже сразу подоспела.

- Как я потом услышал, вроде как девушка моментально умерла. После я присутствовал, когда открывали в ее комнату дверь. Она оказалась заблокирована стулом и продуктами. Внутри творился бардак, разбросаны какие-то вещи. Как будто бы она их в стену бросала - что-то подобное.

Со своей иностранной соседкой Михаил знаком не был. Даже ее имени, к сожалению, не знает. Вчера днем он едва ли не впервые ее видел.

Как сообщили в Следственном комитете по Приморью, по факту смерти студентки из КНР проводится доследственная проверка. Университет уже выразил свои соболезнования.

- У нас в кампусе трагически погибла иностранная студентка ДВФУ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. ДВФУ выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшей.

Напомним, это далеко не первый случай, когда из окон общежития ДВФУ падают студенты. Не прошло и полгода с последней смерти. 21-летний парень разбился об асфальт рядом с корпусом 6.1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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