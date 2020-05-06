2020-05-06T09:35:31+03:00
Общество

«Бояться было некогда - выбил окно и вытащил мальчиков»: житель Камчатки спас двух детей из горящего дома

Если бы мужчина не услышал крики, то трагедии было бы не избежать
Кристина ГРИН
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Владимир Бубнов, услышав детские крики, тут же поспешил на помощь.Владимир Бубнов, услышав детские крики, тут же поспешил на помощь.Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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«Я даже не успел испугаться, не до этого было, детей надо было спасть».

Молчать о героях, значит – не оценить их поступок. А если результат подвига – две спасенные человеческие жизни, обойти стороной такой случай сродни преступлению. Чудесная история прямиком из Петропавловска-Камчатского. Там благодаря отваге и смелости местного жителя были спасены два ребенка, которые едва не погибли в полыхающем деревянном доме.

«УСЛЫШАЛ ДЕТСКИЕ КРИКИ И ПОБЕЖАЛ»

Случилось все в понедельник, 4 мая, вечером. Тогда 67-летний Владимир Бубнов заканчивал свой обычный рабочий день обходом территории. Владимир – управляющий в одном из местных строительных магазинов. Спустя несколько минут станет известно, что он еще и спасатель, пожарный и просто человек с большой буквы. В какой-то момент ему на глаза попались густые столбы дыма, которые выходили из крыши деревянного жилого дома, который находился неподалеку. Дело «пахло» пожаром.

- Я сразу побежал туда, чтобы узнать, что там случилось. Не стал сразу взламывать дверь, возможно, что она даже была открыта. Услышал детские крики: «помогите». Голос доносился из окна со стороны огорода. Когда подошел ближе, увидел, что двое мальчишек стоят у окна и кричат, просят о помощи, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Владимир Бубнов. - Я выбил раму ногой и вытащил детей. Было видно, что вдали в помещение уже пробрались языки пламени, поэтому из окна валил дым. Еще бы 2-3 минуты, и дети бы погибли.

К счастью, результата от «еще бы 2-3 минуты» удалось избежать, и трагедия не случилась. Владимир отмечает, что даже лиц детей не видел, времени на то, чтобы рассмотреть мальчиков просто не было. Да и на страх времени тоже не было. В приоритете были их жизни.

- Я даже не успел испугаться, не до этого было. Надо было быстро вытащить детей и потушить дом, - вспоминает Владимир.

После того, как мальчиков вытащили из огненной ловушки, они побежали по периметру дома с криками: «Батя, батя». Владимир говорит, что мальчики не плакали, хорошо держались. Позже из сарая вышел мужчина, скорее всего, отец ребятни. По какой причине он не оставил детей одних в доме и что стало причиной пожара – пока неизвестно.

ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ПОДВИГОВ

На этом день Владимира не закончился. Стояла еще одна задача – потушить сам пожар. Важна была каждая минута, поэтому, вызвав сотрудников МЧС, он не стал сидеть, сложа руки – принялся самостоятельно бороться с очагами горения. На помощь поспешили местные жители.

- В торговом доме, в котором я работаю, есть своя пожарная система, так мы развернули рукав, его длина 25 метров, и начали тушить огонь, чтобы он не распространился дальше. Здание деревянное, ему лет 100, поэтому пламя быстро перебрасывалось, - говорит Владимир.

Спустя пять минут на место прибыли и сами пожарные. К операции подключились 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

- Через 28 минут специалистам удалось локализовать возгорание, чуть больше часа потребовалось огнеборцам, чтобы полностью справиться с пожаром, - говорит Елена Левина, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю. - В результате инцидента дом поврежден огнем по всей площади, деревянная пристройка к нему сгорела полностью. Дети 4-ех и 9-ти лет не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

Сам Владимир признается, что никогда раньше с такой ситуацией не сталкивался. В детстве тушил пожары в деревне ведрами, позже боролся с огнем в лесах, но чтобы от него зависели чьи-то жизни – никогда.

Разумеется, героический поступок Владимира не обошли стороной и в «чрезвычайном» ведомстве. Там намерены рассмотреть вопрос о поощрении камчатца и представлении его к ведомственной награде. Сам же Владимир Бубнов уверен, на его месте так поступил бы каждый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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