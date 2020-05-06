«Я уж думал - всё, что дальше - не знаю»: пациент с COVID-19 рассказал о коварной болезни

Пациент инфекционного госпиталя Владивостокской клинической больницы № 4 рассказал о том, как у него выявили коронавирус и о борьбе с заболеванием. Мужчина дал довольно развернутое интервью прямо из больничной палаты.

Сергей Цветков почувствовал недомогание в 20-х числах апреля. Мужчина до последнего не верил, что у него может быть коронавирус. Скорую вызвал, когда стало совсем плохо. Температура за время самолечения поднималась почти до 40.

По словам мужчины, его срочно доставили в инфекционный госпиталь, где сделали рентген. Снимок показал правостороннюю очаговую пневмонию. Врачи также сделали тест на коронавирус. Через 2 дня опасная болезнь подтвердилась.

— До 3-4 мая состояние было очень плохое, я уж думал-всё. Хотя, я, конечно, слышал врачей, которые Путину докладывали, что эта болезнь опасная. Ну, что настолько тяжелая… Когда меня сюда привезли, КТ показала - 60% повреждение легких. Второе КТ показала, что состояние еще хуже. Что дальше не знаю, — рассказал пациент, за здоровье которого сейчас борются врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777224" frameborder="0"></iframe> Больной коронавирусом рассказал о заболевании.Видео: правительство Приморского края

Напомним, с начала эпидемии в Приморье выявлено 684 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Около 50 человек находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальным данным федерального сайта Стопкоронавирус.РФ, зафиксировано 8 смертей, на региональном уровне сообщалось о гибели 6 человек. По неофициальной статистике, погибших в крае от сопутствующих заболеваний, осложненных COVID-19, еще больше.

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