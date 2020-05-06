День Победы 2020 во Владивостоке: программа мероприятий не выходя из дома

День Победы в 2020 году впервые пройдет в режиме онлайн в Приморье. Соответствующее решение принято из-за угрозы распространения коронавируса. "Комсомольская правда" рассказывает, как отметить этот праздник и отдать дань памяти подвигу предков, отстоявших Родину и мир в Великой Отечественной войне.

Стать участником «Бессмертного полка» не выходя из дома

Приобщиться к акции «Бессмертный полк» в дистанционном формате можно несколькими способами. Например, зайти на официальный сайт проекта и заполнить специальную анкету о своем герое. Достаточно сообщить фамилию, имя и отчество предка, дату его рождения, степень родства, годы участия в Великой Отечественной войне и загрузить фотографию. Анкеты будут транслировать на федеральных и региональных телеканалах.

Также можно записать на камеру патриотическое стихотворение или поздравление для ветеранов и выложить ролик на своей странице в социальных сетях с хэштегами #ПриморьеПомнимГордимся, #бессмертныйполкПриморье. Лучшие работы покажут в эфире «Общественного телевидения Приморья».

В-третьих, можно выложить пост с фотографией родственника-участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и добавить информацию о боевых заслугах героя. Хэштеги акции – #мояистория #победунеотнять #Победа75 #нашапобеда #историческаяпамять #бессмертныйполкбезграниц #victory75 #бессмертныйполк #соотечественники #Приморскийкрай.

Кроме того, 9 мая в 19.00 можно выйти на балкон или подойти к открытому окну с портретом своего героя. В это время каждый сможет увидеть участвующих в акции соседей, товарищей и почувствовать единение жителей страны.

Надеть «Георгиевскую ленточку»

С 4 мая по 22 июня в крае проходит акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздают желающим символы Великой Победы. Получить их можно в общественных местах, к примеру, аптеках, продуктовых магазинах или на автозаправочных станциях. Всего планируется вручить 17 тысяч таких ленточек.

Посадить дерево

В Год памяти и славы Приморье присоединилось к всероссийской акции «Сад памяти». В честь 75-летия Великой Победы волонтеры и активисты по всей стране высадят около 27 миллионов саженцев деревьев – живой памятник каждому погибшему в Великой Отечественной войне.

В акции можно принять участие и в условиях самоизоляции. Для этого достаточно зайти на официальный сайт проекта – садпамяти2020.рф, зарегистрироваться, нанести свою точку высадки, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет еще долго напоминать об этом событии. Сделайте фотографию, выложите ее в социальные сети с хэштегом #СадПамятиДома и таким образом поддержите масштабную акцию.

Кроме того, можно просто нарисовать тематический рисунок, сделать аппликацию или коллаж, сфотографировать и разместить снимок в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома.

Прочитать стихи

В преддверии 9 мая в Приморье стартовал патриотический проект «Стихи Победы». Жители края читают стихи о войне на камеру. Видеоролики выкладывают в свои аккаунты в социальных сетях. К участию в проекте приглашаются все желающие. Профессиональная съемка на требуется. Видео следует разместить на своей странице в социальных сетях с хэштегами #СтихиПобеды и #СтихиПобедыПриморскийкрай. Лучшие выступления покажут 9 мая в праздничном эфире «ОТВ-Прим».

Установить флаг России

В 2020 году в стране впервые проводят акцию «Флаги России. 9 мая», к участию в котором приглашаются все жители края. Активистам предлагается разместить на своих окнах и балконах российский триколор.

Нарисовать «Окно Победы»

Украсьте окно рисунками или поделками патриотической тематики. К участию приглашаются неравнодушные жители региона и организации, действующие в условиях режима повышенной готовности. Сотрудники различных предприятий могут оформить как окна, так и фасады зданий, где работают. Креативный подход приветствуется. Результат труда следует сфотографировать и опубликовать в социальных сетях с хэштегом #ОкнаПобеды.

Спеть патриотическую песню

Музыкантам по всей стране 9 мая в 12.00 предлагается выйти на балконы своих квартир или подойти к открытому окну и исполнить песню Давида Тухманова «День Победы». В это время ее также можно будет услышать в эфире «ОТВ-Прим». К участию в акции приглашаются все желающие. Выступление можно записать на видео и выложить в социальные сети с хэштэгом #окнопобеды.

Зажечь «Лучи Победы»

Это могут быть бытовые фонари, фонари на мобильных телефонах и другие источники света, которые следует включить в 22.00 и подойти с ними к открытому окну или выйти на балкон. В это же время командование Тихоокеанского флота запустит в небо 30 памятных артиллерийских залпов.

Сделать пожертвование

С апреля по июнь каждый житель края сможет приобрести в магазинах или получить за пожертвование у волонтеров значок «Красная гвоздика». Все вырученные средства направят на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

В настоящее время помощь уже получили более 12 тысяч ветеранов, в том числе 52 человека и два учреждения из Приморья – это госпиталь для ветеранов войн и Седанкинский дом-интернат для инвалидов и престарелых. Общая сумма выплат составила почти 6,4 миллиона рублей.

«Побыть солдатом»

В рамках патриотического проекта «Неизвестный знаменосец» жителям края предлагают увидеть мир глазами советского солдата времен Великой Отечественной войны. Все, что нужно – компьютер, телефон или другой гаджет, чтобы установить на него одноименное приложение.

Проект подготовлен к 75-летию Великой Победы с применением технологий виртуальной реальности и рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен победившей Красной Армии. В частности, речь идет о символическом и стратегическом значении спецоперации «Знамя Победы», в которой в плановом режиме и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек.

Перед пользователями воссоздаются события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене проекта человек видит реальность глазами одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история дюжины красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.

Рассказать о тружениках тыла

В рамках всероссийской акции «Подвиг села» жителям края предлагают рассказать о подвигах советских граждан, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Тематические посты необходимо разместить до 31 мая на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ. В публикации можно рассказать о родственнике, который в годы Великой Отечественной трудился в сельской местности и обеспечивал фронт продовольствием или восстанавливал страну в послевоенные годы. Текст обязательно должен сопровождаться фотографией предка и портретом самого участника. Кроме того, в сообщении следует уделить внимание тому, что участник акции делает для развития страны.

Победителей определит экспертное жюри до 31 июля. Ключевые критерии отбора – уникальность и оригинальность публикации, а также количество полученных лайков. Лучшие фотографии войдут в экспозицию «Подвиг села», которую по итогам акции представят в Совете Федерации России. Авторы получат дипломы, почетные знаки отличия ВОО «Трудовая доблесть России» и памятные призы.

Помочь в организации выставки

Приморцам предлагают помочь в организации интерактивной выставки о Великой Отечественной войне. Приморцы могут прислать в оргкомитет выставки фотографии, видео или текстовую информацию. К контенту предъявляются технические требования. В частности, к каждому снимку должно прилагаться описание, разъясняющее, кто находится в кадре, где, когда и при каких условиях он был создан. То же самое актуально и для видео – необходимо рассказать, кому или чему оно посвящено.

Увековечить память о погибших родственников

Увековечить память о сражавшихся в Великой Отечественной войне приморцах можно через участие во всероссийском проекте – «Дорога памяти». Это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны, которую жители страны, в частности Приморского края, здесь и сейчас создают своими руками. На основе полученных данных позже планируется возвести грандиозный памятник с именами и портретами всех перечисленных героев. Монументальное сооружение расположится в военно-патриотическом парке отдыха и культуры «Патриот» Московской области, где строится Главный храм Вооруженных Сил России.

Узнать судьбу пропавших предков

Приморцам помогут узнать фронтовую судьбу погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны родственников. Желающим узнать, где проходили службу и в каких сражениях участвовали их предки, нужно оставить заявку на странице всероссийского проекта «Судьба солдата онлайн».

Приморцы могут также заполнить анкету, по данным которой добровольцы постараются восстановить весь военный путь пропавшего родственника. В ней требуется указать всю известную информацию, в частности имя и фамилию солдата, место и год призыва, последнее место службы. Обязательно следует уточнить свои контакты – телефон, электронную почту, чтобы добровольцы могли связаться с заявителем и передать ему собранные сведения. Сбор информации ведут активисты «Поискового движения России».