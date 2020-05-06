Хатико по-магадански: на Колыме спасли собаку, которая два месяца ждала на льду корабль с хозяином

Магаданский Хатико. Иначе и не скажешь о собаке, которая прославилась на всю Колыму своей преданностью. 60 дней – столько она прождала корабль с хозяином на льду, который вот-вот должен был оторваться от береговой линии и уплыть в Охотское море. Местные рыбаки забили тревогу, когда поняли – пес не собирается уходить с опасной местности. Даже если на кону его собственная жизнь – дождаться «родного» человека было будто идеей фикс. Идеей, которая могла убить его самого. «КП-Владивосток» расскажет историю о преданности, дружбе и спасении.

ДОЛГОЖДАННЫЙ КОРАБЛЬ

Два месяца назад на льду Нагаевской бухты местные рыбаки впервые увидели незнакомую собаку. Да заметить ее на белоснежном фоне было достаточно просто. Большой, черный как смоль, лохматый пес сидел на месте и никого к себе не подпускал. Иногда он убегал, но всегда возвращался на то же место – стоял или лежал у кромки и грустно смотрел вдаль, будто в ожидании кого-то.

Магаданцы поняли, что когда-то собака жила на корабле, и, вероятнее всего, несколько месяцев назад моряки остановились в местном порту. Сами ли люди решили оставить четвероногого на берегу или он просто не успел вернуться до отправления – неизвестно. Понятно только то, что судно ушло в море без шерстяного юнга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777278" frameborder="0"></iframe> На Колыме собака два месяца ждала хозяина на льду. Часть 1..ДВРПСО МЧС России

Сам же Черныш – так прозвали собаку рыбаки, в результате остался совсем один. И каждый день надеялся, что за ним вернутся. Шли дни. Недели. Корабля все не было. Но люди, которые ежедневно наблюдали за это душещипательной картиной не смогли остаться равнодушными и начали действовать.

По словам очевидцев, рыбаки и волонтеры стали подкармливать собаку. Вторгаться на свою территорию Черныш не позволял, поэтому не подпускал никого близко. Так почти каждый, кто приезжал на эту бухту, привозил что-нибудь и для верного пса, чтобы тот не погиб от голода. А тот поест и продолжит смотреть вдаль. Не зря же говорят, надежда умирает последней. Вот и Черныш не отчаивался, даже когда прошло два месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777283" frameborder="0"></iframe> На Колыме собака два месяца ждала хозяина на льду. Часть 2..ДВРПСО МЧС России

ДОГНАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ

За 60 дней лед стал для Черныша домом. Тут он спал, ел и находился практически все время. Томительность ожидания нисколько не расколола его настойчивость, хотя долгожданных очертаний на горизонте все не было. Он все ждал и ждал. Рыбаки уже привыкли к нему и говорили между собой, что на их глазах повторяется легендарная история про Хатико. Но теперь речь про их магаданского Черныша.

В конце апреля на Колыме нахождение на льду уже становилось опасным для жизни. Так как к Чернышу все рыбаки уже относились как в своей, поняли, что пора предпринимать какие-то меры. В противном случае льдина могла оторваться от берега и вместе с собакой на ней уплыть в открытое море. Тогда спасти Черныша уже было бы невозможно. Как полагают сотрудники МЧС, ЧП могло произойти уже через пару дней, но беды удалось избежать. Рыбаки вовремя обратились в «чрезвычайное ведомство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777289" frameborder="0"></iframe> На Колыме собака два месяца ждала хозяина на льду. Часть 3..ДВРПСО МЧС России

- Там развернулась настоящая спасательная операция. Даже погоня была – за ним ехали на снегоходах. Уходить с места собака не спешила. Потом, когда пес выбился из сил, появилась возможность догнать его пешим. Практически на цыпочках пришлось работать, чтобы не спугнуть собаку, в итоге удалось ее поймать при помощи специальной сети, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Алексей Коваль заместитель начальника отряда Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России. – Она, конечно, сильно сопротивлялась. Вместо благодарности – лаяла и пыталась напасть. Усмирить помогли ветеринары. Могу точно сказать, что такого на нашем опыте еще не было. Приходилось спасать разных животных, но с такой историей и судьбой - еще никогда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777291" frameborder="0"></iframe> На Колыме собака два месяца ждала хозяина на льду. Часть 4..ДВРПСО МЧС России

Потом Черныша доставили в питомник, чтобы выяснить, все ли с ним в порядке. Оказалось, кабель абсолютно здоров, и ему не требуется ветеринарная помощь.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

История магаданского Хатико оказалась со счастливым концом. Один из рыбаков настолько прикипел к Чернышу, что не смог оставить его на улице и решил забрать его к себе, чтобы тот стал главным по страже его дома.

Так собака обрела нового хозяина, к которому уже успела привязаться. Еще бы – их знакомство началось еще несколько месяцев назад. Вероятно, Черныш помнит, кто не дал ему умереть от голода там на берегу.

Вернется ли за ним когда-то старый хозяин с корабля – неизвестно, но хочется верить, что новый хозяин будет таким же верным и преданным, как сам Черныш. Ведь человек собаке все-таки друг, а друзей не бросают.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14