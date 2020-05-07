Отопительный сезон 2020 во Владивостоке полностью завершится к 9 мая

Во Владивостоке близится к завершению отопительный сезон 2020 года. Все работы по отключению отопления в городе будут завершены к 9 мая.

Ресурсоснабжающие организации уже сегодня начали поэтапно снижать температуру теплоносителей, а управляющие компании приступили к отключению теплового оборудования в жилых домах и на других объектах. Все работы по прекращению подачи тепла коммунальщики планируют завершить в течение трёх дней.

Напомним, что отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла. А так как подобные погодные условия уже сформировались, самое время приступать к отключениям.

«Установившаяся среднесуточная плюсовая температура позволяет нам завершить отопительный сезон на этой неделе», – рассказал начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Александр Кравченко.

Сразу после отключения отопления начинается подготовка к следующему отопительному сезону. Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в эту работу были внесены коррективы. По решению главы Владивостока Олега Гуменюка на период действия режима самоизоляции все плановые ремонтные работы на коммунальных сетях города отменены.

Специалисты подчёркивают, что сразу после снятия всех ограничений ресурсоснабжающие организации начнут гидравлические испытания и замену оборудования. Также будет проведён ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных.