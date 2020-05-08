«Верю!»: ГИТИС приехал в Приморье, хоть и виртуально

Школьники и вчерашние выпускники, мечтающие связать жизнь со сценой, попробовали свои силы в онлайн-прослушивании на актерский факультет самого знаменитого театрального вуза России – ГИТИСа. Уникальная возможность появилась в рамках социально-благотворительного проекта МТС «Поколение М». Оценивала и давала свои рекомендации юным талантам Екатерина Николаева, старший преподаватель кафедры актерского мастерства ГИТИСа.

«Онлайн-формат прослушиваний необычен, непривычен, в чем-то сложен, но, бесспорно, уникален. Когда прослушивание проходит очно, на каждого абитуриента отводится не более 3-х минут. За это время надо успеть установить контакт с комиссией и показать себя. В онлайн-формате у ребят было побольше времени - 10-15 минут. Но, главное, находясь почти за 10000 километров от Москвы, юные актеры смогли показать себя, проверить свои шансы на успех и получить бесценный опыт прохождения испытаний при поступлении в театральный. А для мастеров ГИТИСа этот проект – своеобразная охота за талантами. Каждый наставник заинтересован в том, чтобы найти тот самый бриллиант для своей мастерской», - отметила преподаватель актёрского факультета ГИТИСа Екатерина Николаева.

Прослушивания продолжались два дня, за это время около 200 начинающих артистов показали не менее 500 творческих номеров. В проекте приняли участие подростки из Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Хабаровска, Благовещенска и других городов Дальнего Востока. Кого-то педагог просила спеть или «прочитать что-нибудь еще», чтобы узнать лучше собеседника по ту сторону экрана. Других останавливала, что вовсе не означало «плохо» или, напротив, «хорошо». На кастинг пришло много талантливых и подготовленных ребят. Но выбрать нужно было лучших из лучших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777429" frameborder="0"></iframe> Екатерина Николаева рассказывает участникам о проекте.

По итогам мероприятия 8 детей рекомендованы к поступлению на актёрский факультет ГИТИСа. Из приморцев в число победителей проекта вошел одиннадцатиклассник из Владивостока Богдан Бобылев. «Звездным часом» начинающего артиста стало стихотворение Есенина «Гой ты, Русь, моя родная». Ориентировочно в августе Богдана и других победителей ждут сразу во втором туре для прохождения дальнейших вступительных испытаний в ГИТИС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777427" frameborder="0"></iframe> Богдан Бобылёв во время онлайн-прослушивания ГИТИС.

Стоит отметить, что положительный результат прослушивания в рамках конкурса «Поколение М» – это, конечно, не гарантия поступления в ГИТИС. Но это веская рекомендация на прослушивание во втором туре, где на абитуриентов будут смотреть другие преподаватели кафедры актерского мастерства. Таким образом, рекомендованные участники значительно повышают свои шансы на успешное прохождение дальнейших творческих испытаний и поступление в ГИТИС.

«Мы продолжим внимательно следить за нашими участниками, их дальнейшими успехами. Даже если сейчас не все получилось, у ребят впереди миллионы шансов и возможностей. Потому что «Поколение М» - это такой уникальный проект, который позволяет с помощью интернета развивать талантливым детям свой творческий потенциал. Ребята могут принимать участие в наших онлайн-конкурсах и активностях по разным направлениям на сайте pokolenie.mts.ru и выигрывать стажировки в Москве у звездных наставников. «Поколение М» зажигает новые «звезды», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Школьник из Владивостока Богдан Бобылёв вошел в число победителей проекта

У талантливых приморских ребят есть еще один шанс показать свое мастерство актера и впечатлить педагогов ГИТИСа. До 31 мая пройти предварительное онлайн-прослушивание можно на сайте pokolenie.mts.ru. Нужно записать видео с собственным исполнением песни, басни, отрывка из прозы и поэзии и загрузить на сайт. Самому артистичному будет зачтено прохождение первого этапа творческого испытания. Кроме того, победителя ждет экскурсия по крупнейшему театральному ВУЗу и посещение спектакля учеников и выпускников ГИТИСа.