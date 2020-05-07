Девушки из Владивостока решили поучаствовать в челлендже #DontRushChallenge. Его суть - показать как человек при помощи одежды и макияжа может перевоплощаться в различные амплуа. Так, приморские красавицы продемонстрировали, что на самоизоляции можно выглядеть, как простенько в домашней одежде, так и сексуально в нижнем белье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777421" frameborder="0"></iframe> Девушки из Владивостока устроили флешмоб в эротическом нижнем белье.

Идея записать видео поступила от одной из девушек.

- Блогер по имени Алена написала в сториз: «Девочки, кто хочет поучаствовать в челлендже?» Я ей ответила, что хочу, и все. Мы создали группу, обсудили, кто за кем идет и прочее, - рассказывает Дарья, одна из участниц.

Всего их собралось 13 человек. Съемки длились около пяти дней.

- Вообще наш ролик скорее несёт карантинный смысл, мол, сейчас многие девушки сидят дома, не красятся не наряжаются, а тут вот повод вспомнить, что мы - ого-го, - рассказывает еще одна участница. Свое имя она попросила оставить в тайне.

Видеоролик моментально разлетелся по соцсетям и СМИ, и, как следствие, вызвал множество бурных обсуждений.

- Мы не танцовщицы. Каждая девочка показала как она двигается, как она себя чувствует. Знаю, что немногие могут на такое решиться, потому что это психологически влияет, но нужно просто любить себя, и ничего не бояться, - говорит Дарья. - Я сегодня прочитала комментарии в инстаграме. Кто-то не понял нас, кто-то похвалил. Обзывают глупыми, проститутками и так далее, но они нас совершенно не знают. Я вот, например, университет заканчиваю. Диплом сейчас пишу, сдаю последние экзамены. Буду пищевым биотехнологом. Знаю, кто я, и что из себя представляю. Так что на плохие комментарии внимания не обращаю.

В личной жизни у Дарьи тоже все хорошо. Говорит, что молодой человек ролик видел, но ничего пока не сказал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14