2020-05-08T03:19:42+03:00
Общество

Владивосток засветился огнями праздника Победы

Символика 9-го мая появилась в иллюминации столицы Приморья. И не только
Константин МИХАЙЛОВ
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Виадук на Окатовой. Фото: сайт администрация ВладивостокаВиадук на Окатовой. Фото: сайт администрация Владивостока
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Во Владивостоке в преддверии юбилейного Дня Победы появилась праздничная иллюминация, сообщает мэрия краевого центра. Неоновые огни с символикой праздника монтируют на виадуках и опорах уличного освещения. Световые консоли со звездами уже появились на Океанском проспекте от остановки «Фабрика Заря» до остановки «Проспект 100-летия Владивостока», на улицах Алеутской, Адмирала Фокина, Светланской, Окатовой, информирует пресс-служба городской администрации. Продолжается оформление такой же подсветкой трассы от Второй Речки до Некрасовского путепровода. Всего в городе появятся 975 "звездных" консолей.

Световые растяжки украсили надземные переходы остановок «Молодежная», «Гоголя», «Фирсова», «Некрасовская», «Надибаизде». Светящиеся надписи «С Днем Победы. 75 лет» появились на виадуке у остановки «Окатовая» и в районе Зари. Помимо иллюминации город украсили праздничными баннерами. Под них отведено 100 рекламных поверхностей. Праздничная символика появилась на остановочных павильонах города и, традиционно, в "победном" стиле украшен общественный транспорт Владивостока.

"Звездные" консоли. Фото: сайт администрация Владивостока

"Звездные" консоли. Фото: сайт администрация Владивостока

Также городские власти завершают наведение порядка в памятных местах столицы Приморья. С проверкой уже выполненной работы по городу проехал его глава Олег Гуменюк. Началась инспекция с центральной площади, где завершены реставрационные работы памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке и подновлена стела «Владивосток - город воинской славы».

Главный памятник города подреставрировали к празднику. Фото: сайт администрация Владивостока

Главный памятник города подреставрировали к празднику. Фото: сайт администрация Владивостока

На мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота» очищены все поверхности.

Монумент "Боевая слава ТОФ" тоже обновили. Фото: сайт администрация Владивостока

Монумент "Боевая слава ТОФ" тоже обновили. Фото: сайт администрация Владивостока

Полностью отреставрирован памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

Памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны". Фото: сайт администрация Владивостока

Памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны". Фото: сайт администрация Владивостока

- Работу по приведению памятных мест в порядок планируем продолжать и после 9 Мая, - сообщил Олег Гуменюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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