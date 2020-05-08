Радиомарафон "Музыка против коронавируса": музыканты Приморья исполнят свои хиты на "удаленке"

В Приморье продолжает действовать режим самоизоляции. Досуг жителей ограничен, отменены концерты, закрыты бары и ночные клубы. Музыканты не могут радовать слушателей своим творчеством в привычном формате.

Радио «Комсомольская правда-Приморье» при поддержке правительства Приморского края продолжает онлайн-марафон «Музыка против коронавируса». Вместе с нами и нашими партнерами музыканты из Приморья доставляют свое творчество прямо вам на дом.

Артисты с огромным удовольствием откликнулись и решили поддержать наш проект. На этот раз все они будут исполнять свои хиты не выходя из дома, показывая на собственном примере то, как важно продолжать соблюдать режим самоизоляции. Сегодня свои хиты исполнят группа «Марлины», певица ЛюSEA, группа SИLA, группа Ураган, певица Eva Star и Мария Годунова.

Онлайн-марафон "Музыка против коронавируса".

Помимо музыкантов в марафоне также участвуют врачи с новостями с передовой. Во время олнайн-марафона мы также побеседуем с министром здравоохранения Приморья Анастасией Худченко и губернатором края Олегом Кожемяко.

Видеозапись онлайн-марафона мы будем транслировать на наш сайт DV.KP.RU, в наш YouTube канал и в наши социальные сети: Instagram, Facebook, Vkontakte и Одноклассники. Стартуем сегодня в 19:00.