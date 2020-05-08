Прошедшая минтаевая путина стала рекордной за всю историю РРПК

Пандемия вынудила многие страны ввести дополнительные меры безопасности. Введенные ограничения, безусловно, оказали влияние и на рыбаков, которые безостановочно трудятся в дальневосточных морях, чтобы обеспечить население свежей продукцией. Но несмотря на это прошедшая охотоморская минтаевая путина, итоги которой недавно подвели в Русской Рыбопромышленной Компании, оказалась более чем успешной и даже рекордной.

Как компания справляется с сегодняшними вызовами, журналистам рассказал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

Виктор Александрович Литвиненко. Фото: предоставлено РРПК

- Прошлый год был рекордным для РРПК по добыче минтая. А как складывается ситуация в этом году? Каковы итоги сезона «А»?

- Минтаевая путина, завершившаяся в северной части Охотского моря, оказалась успешной для судов Русской Рыбопромышленной Компании. Она характеризовалась относительно благоприятными метео и ледовыми условиями, что позволило траулерам свести к минимуму непроизводительные потери.

Экипажи справились с поставленными задачами, и это не может не радовать. Результат оказался лучше прошлого года, тем самым сезон «А» 2020 года стал рекордным за всю историю нашей компании – почти 170 тысяч тонн. Вылов минтая по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 10 тысяч тонн.

- Какой объем квоты на минтай РРПК успела уже освоить в этом году?

- РРПК имеет почти 269 тысяч тонн квоты на вылов минтая и занимает одно из ведущих мест в России по этому показателю. Как я уже отметил, с начала года и на сегодняшний день освоено больше половины квот, почти две трети. Мы выбираем квоту в соответствии с графиком, и могу уверенно сказать, что точно освоим все наши квоты.

- Как справляется компания с такими объемами?

- Зимняя охотоморская минтаевая путина начинается первой, и мы готовимся к ней заблаговременно и очень тщательно. Это касается и подбора и подготовки экипажа, и ремонта и модернизации флота. Богатый улов, добытый рыбаками РРПК, стал результатом грамотного подхода к работе. Выверенный прогноз добычи, отлаженная логистика в море и собственный флот - вот слагаемые успеха достижения таких показателей.

С января по апрель на промысле находилось 14 судов компании. Все экипажи в нынешний зимне-весенний период отработали стабильно. Если брать в абсолютных показателях, то лидером можно считать команду БМРТ «Березина». Под командованием капитана Николая Могруна экипаж существенно перевыполнил план не только по добыче, но и по производственным показателям.

- А каковы результаты по производству готовой продукции?

- Нашему флоту удалось добиться также и высоких показателей выполнения плана производства. Большинство на промысле выполнили или перевыполнили план выпуска готовой рыбной продукции с начала года. Хорошие показатели у нас и по выпуску икры (+ 1 тысяча тонн к плану).

- Каковы сегодня в РРПК показатели качества и от чего они зависят? Как его оценивают потребители?

- Показатели качества – одни из важнейших, и РРПК всегда уделяет им особое внимание. Это показатель напрямую зависит от выполнения экипажами тех условий, которые разработаны и внедрены на каждом судне в системе выпуска безопасной продукции - ХАССП. На сегодня подготовка и ответственность судовых специалистов технологических служб в РРПК находится на высоком уровне, что позволяет предлагать потребителю достойную, конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом и высокой оценкой потребителя.

Также отмечу, что РРПК применяет современные технологии производства и однократной заморозки продукции непосредственно на борту рыболовных траулеров. Это позволяет максимально сохранить для потребителя уникальные вкусовые качества и полезные питательные свойства дикой белой рыбы.

- Как проводится проверка качества продукции на судах и в портах?

- Ежесменно специалисты технологической службы проверяют качество продукции на судах и заносят показатели в разработанные формы, которые потом направляют для анализа в офис и покупателям. При доставке продукции в порт - российский или иностранный - продукция проверяется собственными силами специалистов производственного департамента РРПК и привлеченными для этого независимыми компаниями, специализирующимися на оказании услуг проверки качества продукции на соответствие нормативным документам.

Поставки продукции компании на внутренний рынок увеличились на 21%. Фото: предоставлено РРПК

- Какая продукция оказалась наиболее востребованной на рынках в этом сезоне?

- Мы отмечаем устойчивый спрос, конечно, с учетом сложившейся на рынке ситуации, на все виды производимой продукции, но фаворитом продаж остается минтай б/г (безголовый - прим. ред.).

- С какими трудностями столкнулась компания при сбыте продукции в связи с текущей экономической ситуацией и как с ними справляется?

- Пандемия вынудила многие страны ввести дополнительные меры безопасности. Введенные ограничения, безусловно, оказали влияние и на РРПК. Как известно, в январе-феврале были значительные задержки погрузочно-разгрузочных работ в портах Китая. Но РРПК удалось разгрузить все суда. Карантин в странах повлиял и на экспортные потоки. C начала года наблюдается снижение потребления продукции из-за сокращения работы HoReCa (сфера услуг индустрии гостеприимства - общественное питание и гостиницы – прим. ред.), муниципальных закупок.

В сложившейся ситуации мы проявили гибкость, адаптируясь к новым условиям. Нам удается обеспечивать продажи продукции на традиционные рыбные рынки: Китай, Корея, Россия. У РРПК сложились долгосрочные партнерские отношения с рядом компаний, с которыми мы продолжаем сотрудничество и планируем выйти на прежние показатели поставок. Отмечу, что существенно увеличены поставки продукции на внутренний рынок. Рост по сравнению с прошлым годом составил 21%.

- Как оцениваете текущую ситуацию с продажами и какие перспективы видите?

- В сегодняшней ситуации нам удается обеспечивать стабильность компании. Мы рассчитываем, что по окончанию карантина начнется рост потребления продукции. Ситуация постепенно начнет стабилизироваться, и рыбохозяйственный комплекс страны будет поэтапно выходить из кризиса.