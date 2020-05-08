2020-05-08T08:43:37+03:00
Общество

Лица «Наших Героев» украсили ВМТП в канун 75-летия Победы

В годы войны Владивостокский морской торговый порт стал одним из важнейших пунктов, откуда на фронт шли столь необходимые грузы
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«Бессмертный полк» Владивостокского морского торгового порта. Фото: предоставлено ВМТП«Бессмертный полк» Владивостокского морского торгового порта. Фото: предоставлено ВМТП
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Территорию Владивостокского морского торгового порта в канун 75-летия Победы украсили портреты героев Великой Отечественной войны. Так портовики отдают дань уважения своим родственникам, добывавшим победу для страны многие десятилетия назад.

Для Владивостокского морского торгового порта День Победы всегда был особенным праздником. Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны на фронт по ленд-лизу доставлялись вооружение, продукты питания, техника, медикаменты. За четыре военных года через ВМТП - основной дальневосточный порт - прошло 10 миллионов тонн грузов, так необходимых стране.

В 1941-1945 годы докеры работали с удвоенной силой, перевыполняя за смену план на 200-250 %. Женщины осваивали специальности ушедших на фронт мужчин. Все работали на благо общей победы!

Всего на территории порта появилось более 60 портретов героев войны - родственников портовиков. Фото: предоставлено ВМТП

Всего на территории порта появилось более 60 портретов героев войны - родственников портовиков. Фото: предоставлено ВМТП

И сегодня портовики продолжают чтить традиции, поддерживать общероссийские мероприятия и реализовывать собственные проекты к Дню Победы. В этом году таким проектом стала акция «Наши Герои», в рамках которой портовики разместили портреты участников Великой Отечественной войны - своих родственников - на плакатах на территории порта.

- Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто имеет непосредственное отношение к Великой Победе, наших родственников, которые сражались на передовой, героически работали в тылу, восстанавливали производство в послевоенные годы! На плакате размещено фото моего дяди Ивана Тимофеевича Мельникова, он ушел на фронт в июле 1941 года, в этот же год был ранен под Москвой, - рассказывает докер-механизатор Александр Мельников. - В сентябре 1943 года после лечения снова вернулся на фронт. Погиб 30 января 1944 года в звании сержанта. Мы должны помнить наших Великих Героев и их подвиг. Здоровья и долголетия нашим ветеранам!

Этот своеобразный «Бессмертный полк» Владивостокского морского торгового порта находится на территории, на виду у всех сотрудников. Что особенно важно, учитывая перенос в этом году основных мероприятий Дня победы. Порт при этом оказался в списке системообразующих предприятий непрерывного действия и свою работу ни на минуту не прекращал.

ВМТП регулярно помогает ветеранам, портовикам-ветеранам труда и поддерживает «Фонд Ветеранов порта» в течение всего года, поздравляя с праздниками и организуя мероприятия. Накануне Дня Победы ВМТП подарил единовременную денежную выплату ветеранам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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