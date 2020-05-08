«Я сейчас даже более защищен, чем обычные люди»: приморский врач, переболевший коронавирусом, рассказал о болезни

Приморский врач-онколог Артем Малюнов несколько недель назад слег в госпиталь с коронавирусом. Инфекцию он подхватил стандартно - на работе. Один из его пациентов пришел на прием, не подозревая о наличии COVID-19 у себя в организме.

Поскольку Артем специализируется в онкологии, то приемы для его пациентов, так же, как и химиотерапия, которую проводит врач, - жизненно важны. Каждый рабочий день до инфицирования он виделся с десятками больных людей.

- Я не могу описать пациента, который меня заразил. На мне точно была маска, потому что я ее всегда ношу, а вот про него не могу сказать - уже не помню, слишком их много.

Положительные тесты на коронавирус пришли пациенту Максима уже после приема.

- Специалисты провели расследование, и выяснили, что мы с ним контактировали. Взяли у меня тест на коронавирус, он оказался положительным.

До этого дня Максим особых симптомов не ощущал. Были только, как по-медицински выражается врач, «незначительные катаральные явления», включая сопли. Один раз повышалась температура до 37.1.

Максим не испугался, когда ему сказали, что он инфицирован.

- Ну, естественно, как человек, который верит в статистики, я в сразу обратился к ней. Так как по России она еще не в полном объеме, то посмотрел иностранную. Понял, что мне не особо есть чего бояться, да и чувствовал я себя довольно неплохо. Ничего страшного не происходило. В первую очередь, я переживал за родственников, которых расстраивало мое состояние.

В роли пациента, находясь в больничной палате, Максим провел 14 дней. Выписали только тогда, когда удостоверились в его полном выздоровлении. Другими словами - после двукратного отрицательного анализа на коронавирус.

- У меня не было легкой формы, потому что у меня развилась атипичная полисегментарная пневмония, но самочувствие у меня было неплохое. Главными симптомами были кашель и слабость. Меня лечили специальным препаратом, который сейчас принят в России для борьбы с новой коронавирусной инфекции. Из-за пневмонии я также принимал два антибиотика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777683" frameborder="0"></iframe> Приморский врач, переболевший коронавирусом, рассказал о болезни. Источник видео: краевое правительство.

Несмотря на то, что на сегодняшний день, Максим полностью здоров, он все еще находится на больничном. К работе его могут допустить не раньше, чем через две недели после выписки.

- Мне продлили на две недели больничный, поскольку есть такое понятие, как «остаточное явление». По окончании отведенного срока у меня проверят состояние здоровья и там уже будут решать - допускать меня к работе или нет. Боятся ли после выписки мои друзья и родственники со мной общаться? Нет. Многие из них - медицинские работники и все понимают: что такое иммунитет, что такое двухкратный отрицательный результат ПЦР на коронавирус. По факту я сейчас являюсь даже более защищенным, чем обычные люди, у меня есть иммунитет, и у меня отсутствует вирус, который у меня был. То есть, мой организм с ним уже справиться.

Максим уже заявил о желании помочь людям, больным коронавирусом. Как только решится вопрос о сдаче плазмы в медучреждениях, то он непременно пойдет ее сдавать.

- Как будет возможность - я обязательно сдам. У меня многие коллеги сейчас болеют, и у них COVID-19 протекает посерьезнее, чем у меня, поэтому я конечно хотел бы помочь. И медикам, и другим людям. Я, собственно, из альтруистических побуждений, стал врачом.

Как переболевший коронавирусной инфекцией человек Максима дал совет приморцам о том, как нужно себя вести в карантинных условиях и почему так важно соблюдать самоизоляцию.

- Все меры, которые сейчас принимаются как региональными, так и федеральными властями, я считаю достаточно адекватными и своевременными. Нам необходимо несколько разгладить пик заболеваемости в крае. Этим сейчас и занимается наше правительство. Главное сейчас, чтобы все, кому действительно нужна помощь, могли ее получить. Ведь есть тяжелые пациенты с пневмонией или с какими-то заболеваниями, обострившимися на фоне коронавирусной инфекции, - этим людям необходимо находиться в медицинских стационарах, дабы не приводить все к негативному исходу. Им нужны места в медучреждениях. Поэтому лучше всего сейчас соблюдать режим самоизоляции.