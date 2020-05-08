Главврач коронавирусного госпиталя во Владивостоке: «Может, скажу крамолу, но мы должны все переболеть»

В эти минуты на радио «Комсомольская правда - Приморье» и на сайте DV.KP.ru проходит радиомарафон «Музыка против коронавируса», с участием тех, кто сегодня находится на переднем крае борьбы с инфекцией. Одной из первых в эфир вышла Ольга Борисовна Дадалова, заведующая инфекционным отделением «Больницы рыбаков», именно здесь развернулся первый в Приморье специализированный центр для борьбы с COVID-19.

Первый пациент появился здесь еще 24 января. Правда, диагноз тогда у прибывшего из Китая не подтвердился. Но это стало своеобразной репетицией перед главным сражением с коронавирусом, которое началось уже в марте.

- Может, я скажу какую-то крамолу, но по моему искреннему убеждению, должны все переболеть этим заболеванием. Для чего нужна самоизоляция - уменьшить количество контактов. Потому что большой вал больных – это всегда будет тяжело для медицины, тяжело будет оказать помощь сразу большому количеству людей.

К этому времени, два месяца уже, появляются более легкие формы болезни. Может быть, вирус мутирует, может быть, тяжелая группа заболевших, которые с сопутствующими заболеваниями, уже переболевают.

Но особенно важна самоизоляция для тех людей, у которых есть сопутствующие заболевания. Они должны себя беречь. Это маски, конечно. Но выяснилось, что воздушно-капельный путь не самый главный путь передач. Самый важный – это контактно-бытовой. Это вот наши магазины с этими колясками. То что мы трогаем руками. Поэтому носите с собой салфетки, антисептики, надевайте перчатки.

Но вообще, поскольку нет иммунной прослойки, нет вакцины, а только работа ведется, поэтому процесс будет долгим. Может быть, он затихнет. Но мы должны все переболеть этой болезнью. Это не так оптимистично звучит, но это так, - сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» Ольга Дадалова.

Онлайн-марафон "Музыка против коронавируса".

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим самоизоляции. Досуг жителей ограничен, отменены концерты, закрыты бары и ночные клубы. Музыканты не могут радовать слушателей своим творчеством в привычном формате. Радио «Комсомольская правда-Приморье» при поддержке правительства Приморского края продолжает онлайн-марафон «Музыка против коронавируса». Вместе с нами и нашими партнерами музыканты из Приморья доставляют свое творчество прямо вам на дом.

Артисты с огромным удовольствием откликнулись и решили поддержать наш проект. На этот раз все они будут исполнять свои хиты, не выходя из дома, показывая на собственном примере, как важно продолжать соблюдать режим самоизоляции. Сегодня свои хиты исполнят группа «Марлины», певица ЛюSEA, группа SИLA, группа Ураган, певица Eva Star и Мария Годунова.

Онлайн-марафон "Музыка против коронавируса".

Помимо музыкантов в марафоне также участвуют врачи с новостями с передовой. Видеозапись онлайн-марафона транслируется на наш сайт DV.KP.RU, в наш YouTube канал и в наши социальные сети: Instagram, Facebook, Vkontakte и Одноклассники. Эфир стартовал в 19:00 и продлится до 22:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Расскажите нам о своих родственниках и знакомых, которые сегодня трудятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Можно анонимно:

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