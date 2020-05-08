2020-05-08T15:25:02+03:00
Общество

Как отметить 9 мая во Владивостоке, не выходя из дома: праздничный телемарафон, песни на балконах

Власти придумали обширную программу на 75-летие Победы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Власти придумали обширную домашнюю программу на 75-летие Победы. Фото: правительство ПриморьяВласти придумали обширную домашнюю программу на 75-летие Победы. Фото: правительство Приморья
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Из-за пандемии коронавируса в стране, президент Владимир Путин перенес Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» на неизвестный срок. Многие тематические мероприятия пройдут после того, как угроза смертельной инфекции отступит. Однако не отметить 75-летие Победы в этом году, да еще и в такое сложное время, было бы оскорбительно. Так что краевые и муниципальные власти разработали обширную программу развлечений для жителей Приморья. Естественно, такую, чтоб из дома не пришлось выходить. Как приморцы могут отметить 9 мая, сидя в квартире, ну или в собственном пентхаусе, расскажем далее.

Что по телевизору?

На ведущем региональном канале «ОТВ-Прим» весь день будут идти тематические передачи. Будут прямые включения с торжественных мероприятий с участием первых лиц края, концертов местных артистов и, конечно же, традиционная трансляция первого Парада Победы (да, того, что состоялся в 1945 году на Красной площади в Москве).

Праздничный телемарафон пройдет с 10:00 до 14:00 и начнется с приветствия ведущих «ОТВ-Прим». В прямом эфире они поприветствуют приморцев, находясь возле легендарной лодки С-56 на Корабельной набережной.

- В 11:00 зрители смогут посмотреть, как губернатор Приморья Олег Кожемяко возлагает цветы к Стеле «Город воинской славы» и к Вечному огню на Корабельной набережной.

Также в 11.00 над дальневосточной столицей пройдет парад военных самолетов. Воздушные судна пролетят неподалеку от Амурского залива и вдоль центральной улицы - Светланской в сторону Золотого моста. Многие жители смогут увидеть парад со свои окон и балконов.

- В 11.30 Олег Кожемяко расскажет приморцам о героях Великой Отечественной войны. Далее последует Минута молчания в память обо всех погибших.

- В 12:00 жители края могут спеть, присоединившись к Всероссийской патриотической акции «Окно Победы». На телеканале включат гимн светлого праздника - песню «День Победы» Давида Тухманова. Исполнить ее власти предлагают всем вместе. Кто у окна, кто на балконе. Кстати, на всех местных радиостанциях в это время тоже будет включена эта композиция.

Для любителей активно вести соцсети придуман даже хэштегом акции – #окнопобеды. Так что смело снимайте свои выступления на камеру.

- В 14.00 будет показ первого Парада Победы.

- В 17.00 прозвучит обращение Владимира Путина.

- В 18.15 зрители могут посмотреть литературно-музыкальную картину «Василий Теркин» по всем известной одноименной поэме Александра Твардовского. Программу подготовили артисты Приморского краевой филармонии специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- В 19.00 пройдет всероссийская Минута молчания. После нее приморцы могут присоединиться к народному шествию «Бессмертного полка»: взять портреты своих героев и подойти с ними к окну.

Кстати, на праздничном эфире по «ОТВ-Прим» также покажут местных жителей. Ранее в социальных сетях проходило множество патриотически акций, таких как, к примеру, «Стихи Победы». Многие приморцы записали на видео исполнение стихотворений военной тематики. Некоторые выступления покажут по телевизору.

Власти придумали обширную домашнюю программу на 75-летие Победы. Источник: правительство Приморья

Власти придумали обширную домашнюю программу на 75-летие Победы. Источник: правительство Приморья

«Поем двором»

Как и по всему краю, во Владивостоке оригинально поздравят ветеранов. Брендированный автомобиль с колонкой и микрофоном будет заезжать во дворы, где проживают почтенные люди. Оттуда будут выходить артисты в военной форме и с георгиевской лентой на груди. Каждого ветерана , а их около 200 человек, поздравят и споют военную песню. Всего по дальневосточной столице проедут около 30 мини-бригад.

Выступления пройдут по следующим адресам:

- В Седанкинском доме-интернате пять ветеранов в 12:00 поздравят Люся Алексеенко и Николай Буров;

- На улице Амурской, 10, в 12:00 солисты театра «Овация» поздравят Немкову Софью Андреевну;

- На Океанском проспекте 123, в 12.30 солист Денис Амяга поздравит ветерана Москаленко Николая Яковлевича;

- На Чкалова 12 кв. 99 в 13:30 будет поздравление для Колесника Ивана Прокопьевича. Его поздравит Токликишили Антонина;

На Народном проспекте 31 кв. 17 поздравят Поддубного Федора Федоровича. Выступят в 14:00 артисты театра кукол: Косенок В., Малиновская А.;

- На Черемуховой, 4А, в 14:00 поздравят Евстратенко Павла Евстафьевича. Выступит эстрадно-вокальный дуэт» Натали Коршикова и Константин Мищенко;

- На Печорской, 2А в 14:00 поздравят Божко Андрея Васильевича. Выступит артистка филармонии и духовой оркестр Росгвардии.

Акции на самоизоляции

В 12:00 музыканты, живущие во Владивостоке, выступят на балконах своих домов. Исполнят песню «День Победы» для соседей. Их адреса:

Некоторым приморцам повезло с соседями

Некоторым приморцам повезло с соседями

Признавайтесь, кому повезло с соседями?

В акции можно поучаствовать, не выходя из дома

В акции можно поучаствовать, не выходя из дома

Также 9 мая в 22.00 пройдет акция «Лучи Победы». Жители должны будут подойти к своим окнам и зажечь свечи или фонарики в память о погибших на войне героях. В это же время в воздух произведут 30 артиллерийских залпов.

А фейерверк будет?

Салют во Владивостоке администрация города перенесла на день Парада (дата которого пока неизвестна). Однако расстраиваться не стоит - ТОФ свое небесное представление не отменял. Насладиться красочными фигурами можно будет в 22:00. Запуск будет с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость».

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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