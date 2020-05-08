Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 9 мая 2020 года: плюс 36 пациентов, врач рассказал, как он получил иммунитет от коронавируса

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 9 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 36 человек, находящихся на территории Приморья. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня в крае зарегистрировано 763 случаев смертельной инфекции. Из них успешно выздоровели 150 человек, 10 человек умерло.

Темп прироста заболевших остается высоким – 4,9%. Все новые пациенты с COVID-19 - преимущественно женщины, заразились либо от родственников, либо от коллег на работе. Самой молодой из вновь выявленных – 28 лет, самой возрастной – 79 лет.

Супермаркеты Владивостока из-за коронавируса начали фасовать весь товар

Министерство промышленности и торговли Приморского края ужесточило требования для магазинов, работающих в условиях пандемии. Чтобы снизить рост заболеваемости, региональные власти обязали персонал и посетителей носить маски и соблюдать дистанцию. Нововведением стал запрет на продажу продуктов без упаковки. Фасовка касается нескольких групп товаров. Некоторые торговые сети уже прислушались к распоряжению губернатора Приморья, есть и те, кто игнорирует все требования.

Приморский врач, переболевший коронавирусом, рассказал о том, как победил болезнь

Врач-онколог Артем Малюнов из Приморья несколько недель назад слег в госпиталь с коронавирусом. Инфекцию он подхватил стандартно - на работе. Один из его пациентов пришел на прием, не подозревая о наличии COVID-19 у себя в организме.

Поскольку Артем специализируется в онкологии, то приемы для его пациентов, так же, как и химиотерапия, которую проводит врач, - жизненно важны. Каждый рабочий день до инфицирования он виделся с десятками больных людей.

До этого дня Артем особых симптомов у себя не замечал. Были только, как по-медицински выражается врач, «незначительные катаральные явления», включая сопли. Один раз повышалась температура до 37.1. Когда Артему сказали, что он инфицирован, испуга не было.

В роли пациента, находясь в больничной палате, Артем провел 14 дней.

- У меня не было легкой формы, потому что у меня развилась атипичная полисегментарная пневмония, но самочувствие у меня было неплохое. Главными симптомами были кашель и слабость. Меня лечили специальным препаратом, который сейчас принят в России для борьбы с новой коронавирусной инфекции. Из-за пневмонии я также принимал два антибиотика.

- По факту я сейчас являюсь даже более защищенным, чем обычные люди, у меня есть иммунитет, и у меня отсутствует вирус, который у меня был. То есть, мой организм с ним уже справился.

Артем уже заявил о желании помочь людям, больным коронавирусом. Как только решится вопрос о сдаче плазмы в медучреждениях, то он непременно пойдет ее сдавать.

Как переболевший коронавирусной инфекцией человек Артема дал совет приморцам о том, как нужно себя вести в карантинных условиях и почему так важно соблюдать самоизоляцию.

Первый день карантина в Находке

Въезды и выезды перекрыты бетонными блоками, а за соблюдением пропускного режима следят инспекторы ДПС и представители Росгвардии. К слову, появление ОМОНа в городе, вызвало много разговоров и слухов. Однако власти уверяют, что дополнительные подразделения привлекли исключительно в мирных целях – для патрулирования улиц и надзора за соблюдением режима изоляции.

Въезд в Находкинский городской округ разрешен людям с местной пропиской, дачникам и работникам предприятий, деятельность которых не приостановлена. В закрытый город также можно попасть при необходимости срочной медицинской помощи, для ухода за инвалидами или престарелыми родственниками. При этом желающие попасть в город обязаны предъявить соответствующие документы.

«Может, скажу крамолу, но мы должны все переболеть»

Эту фразу сказала Ольга Борисовна Дадалова, заведующая инфекционным отделением «Больницы рыбаков» во время радиомарафона "Музыка против коронавируса". Врач считает, что поскольку нет иммунной прослойки, нет вакцины, а работа над ней только ведется, поэтому процесс будет долгим. Может быть, он затихнет. Но мы должны все переболеть этой болезнью. Это не так оптимистично звучит, но это так.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14