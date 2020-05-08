Кожемяко: «У нас 54,7% бессимптомных. Вы можете просто не знать, что болеете»

Радиомарафон «Музыка против коронавируса» состоялся сегодня, 8 мая, на радио «Комсомольская правда - Приморье» и на сайте DV.KP.RU. Гостем эфира стал губернатор Приморского края Олег Кожеямко, который вышел по прямой видеосвязи и рассказал, при каких условиях в регионе снимут режим изоляции и почему нужно носить маски.

Отвечая на вопрос, целесообразно ли отменять сейчас ограничения в регионе, Олег Кожемяко сказал, что ориентироваться надо на указания, данные центральным оперативным штабом.

- Все очень просто и понятно. Пока у нас прирост заболеваемости 4,9, 5% в сутки, бывают некоторые дни и больше. Когда он у нас не будет превышать 2%, когда мы будем соответствовать по количеству проведенных тестов по соотношению к числу проживающих, то есть когда увидим, что действительно это заболевание пошло на спад, тогда можно будет говорить о поэтапной отмене режима самоизоляции и режима повышенной готовности. Мы пока после 12 мая, исходя из ситуации, не планируем принимать решения по снятию ограничений.

Перечисляя принятые в регионе меры, губернатор рассказал, что сейчас административные комиссии наводят порядок в магазинах, в местах обслуживания граждан. В Находке ввели ограничительные меры согласно предписанию Роспотребнадзора – действует пропускной режим, ограничена работа некоторых предприятий. Есть случаи направления в суд таксистов, остановки торговых предприятий, в том числе и торгующих продовольственными товарами. В крае запретили торговать не расфасованной продукцией, чтобы не было лишних контактов, в магазинах обязательно проводится дезинфекция рук, проверяют наличие масок.

При этом Олег Кожемяко признался, что даже он сам часто слышит возмущения по поводу введенного масочного режима.

- Многие говорят - ну зачем? Да очень просто же. У нас по статистике из числа заболевших 54,7% - это бессимптомные носители. То есть человек даже не понимает, что он болеет. Он даже не понимает, что может заразить окружающих – свои близких, знакомых. Причем половина заболевших – это не 65+. А это как раз возраст до 49 лет. Здесь не может быть таких категорий, что «меня это не затронет», - заявил Олег Кожемяко.

Напоследок он еще раз напомнил приморцам, что нужно обязательно носить перчатки, маски, соблюдать «социальную дистанцию» и без нужды не выходить из дома.

Онлайн-марафон "Музыка против коронавируса".

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