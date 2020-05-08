2020-05-08T17:33:45+03:00
Общество

Правительство Приморья завесило окна «белого дома» триколором

Сотни российских флагов появились накануне Дня Победы [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Окна здания на Светланской, 22, украсили российскими флагами. Фото: Дмитрий МогильныйОкна здания на Светланской, 22, украсили российскими флагами. Фото: Дмитрий Могильный
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Вечером 8 мая, накануне Дня Победы, здание правительства Приморского края, называемое в народе «белым домом», принарядилось. В большинстве окон появился российский триколор.

Видимо, этот патриотический жест приурочен к 75-летию Победы. В этом году мы отмечаем эту круглую дату необычным образом. Перенесены традиционные Парад Победы и «Бессмертный полк», а также народные гуляния и концерты которые обычно устраивали в честь 9 Мая. Остался только авиапарад и салют, смотреть за которыми придется из окон или онлайн, потому что в крае действует режим самоизоляции.

В этих условиях власти и общественные организации придумали сразу несколько способов все же поднять настроение как ветеранам, так и простым гражданам. Например, акция «Поем двором», или «Лучи победы» - когда жители многоэтажек в назначенное время могут со свечами или фонариками подойти к окну и создать необычную картинку. Подробнее обо всех этих акциях – по ссылке.

А еще многие россияне, в том числе и приморцы присоединились к акции «Окна Победы». Получилось очень даже красиво. Видимо, в правительстве тоже решили не отставать. Напишите в комментарии, нравится ли вам такое украшение правительственного здания в центре Владивостока.

Высотка в самом центре Владивостока приготовилась к Дню Победы. Фото: Дмитрий Могильный

Высотка в самом центре Владивостока приготовилась к Дню Победы. Фото: Дмитрий Могильный

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ИСТОЧНИК KP.RU

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