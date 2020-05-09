Авиапарад Победы во Владивостоке отменили из-за погоды

Авиапарад 9 мая во Владивостоке не состоится из-за погодных условий. Планы на просмотр воздушное шоу разрушил глухой туман, сковавший дальневосточную столицу.

Изначально парад на День Победы должен был состояться в 11:00. Со стороны Амурского залива и дальше вдоль Светланской улицы должны были пролететь истребители, вертолеты и самолеты, - всего 21 воздушное судно. Однако сегодня ближе к назначенному времени стало ясно: если запускать парад, то никто его просто-напросто не увидит. С запуском решили повременить, назначили новое время - 13:00.

Вот только погода и не думала улучшаться. Видимость по-прежнему остается нулевой. Авиапарад решили отменить. Владивостокцы не увидят:

- Палубный вертолет Ка-27;

- Два ударных вертолета Ка-52 Аллигатор:

- Истребитель Су-30СМ и три сверхманевренных самолета Су-35С;

- Вертолет Ми-8;

- Военно-транспортный самолет Ан-26;

- Транспортно-пассаирский самолет Ан-140;

- Противолодочный самолет средней дальности Ил-38;

- Два дальних противолодочных самолета Ту-142;

- Два высотных истребителя Миг-31БМ.

Летчики морской авиации ТОФ, армии ВВС и ПВО Восточного военного округа с апреля проводили интенсивные репетиции парада. Оттачивали все до безупречности. Пятая репетиция - генеральная, состоялась 7 мая.

Кстати, обещанный ТОФ салют на 9 мая пока что все еще в планах значится. Насладиться им можно будет в 22:00.