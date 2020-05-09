День Победы во Владивостоке 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Разукрашенные окна и балконы, песни и пляски в квартирах, - как приморцы празднуют 75-летие Великой Победы. «Комсомолка» ведет прямую трансляцию, просматривая социальные сети жителей.

Прежде всего стоит рассказать о всероссийской акции «Окна Победы». Для тех, кто не знает, акция подразумевает украшение окон тематическими изображениями. Многие приморцы присоединились к акции. Разукрасили стекла изображениями голубя мира, вечного огня, поздравлениями с Днем победы, - чего только можно не увидеть сегодня в окнах домов.

Особенно акция понравилась детям и их родителям. Картон и цветная бумага превращались в целые картины.

Воспитанники детского сада "Светлячок" украсили окна. Источник: vestnik_p

Администрация города украсила здание на Океанском проспекте, 20.

Мэрия Владивостока разукрасила свои окна. Фото: администрация города

А так украсило окна правительство Приморского края. Подготовились заранее - с вечера 8 мая.

Окна здания на Светланской, 22, украсили российскими флагами. Фото: Дмитрий Могильный

А в Находке музыкальный коллектив «Приморочка» поздравил жителей с 9 мая. Артистки исполнили легендарную песню «День Победы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777922" frameborder="0"></iframe> Музыкальный коллектив «Приморочка» поздравил жителей с праздником. Источник: nakhodka.city.

Напомним, присоединиться к акциям может любой приморец. Присылайте нашим журналистам, как вы проводите 9 мая:

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