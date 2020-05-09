2020-05-09T06:00:06+03:00
Общество

День Победы во Владивостоке 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Чем жители занимаются, сидя дома? Читайте в материале далее
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморцы разукрасили окна тематическими изображениями. Источник фото: мэрия ВладивостокаПриморцы разукрасили окна тематическими изображениями. Источник фото: мэрия Владивостока
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Разукрашенные окна и балконы, песни и пляски в квартирах, - как приморцы празднуют 75-летие Великой Победы. «Комсомолка» ведет прямую трансляцию, просматривая социальные сети жителей.

Прежде всего стоит рассказать о всероссийской акции «Окна Победы». Для тех, кто не знает, акция подразумевает украшение окон тематическими изображениями. Многие приморцы присоединились к акции. Разукрасили стекла изображениями голубя мира, вечного огня, поздравлениями с Днем победы, - чего только можно не увидеть сегодня в окнах домов.

Особенно акция понравилась детям и их родителям. Картон и цветная бумага превращались в целые картины.

Воспитанники детского сада "Светлячок" украсили окна. Источник: vestnik_p

Воспитанники детского сада "Светлячок" украсили окна. Источник: vestnik_p

Администрация города украсила здание на Океанском проспекте, 20.

Мэрия Владивостока разукрасила свои окна. Фото: администрация города

Мэрия Владивостока разукрасила свои окна. Фото: администрация города

А так украсило окна правительство Приморского края. Подготовились заранее - с вечера 8 мая.

Окна здания на Светланской, 22, украсили российскими флагами. Фото: Дмитрий Могильный

Окна здания на Светланской, 22, украсили российскими флагами. Фото: Дмитрий Могильный

А в Находке музыкальный коллектив «Приморочка» поздравил жителей с 9 мая. Артистки исполнили легендарную песню «День Победы».

Музыкальный коллектив «Приморочка» поздравил жителей с праздником. Источник: nakhodka.city.

Напомним, присоединиться к акциям может любой приморец. Присылайте нашим журналистам, как вы проводите 9 мая:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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